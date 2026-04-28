Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khoảng đêm 28/4, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C, Bắc Trung Bộ 21-24°C. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội dao động 22-24°C.

Từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày và đêm 29/4, Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Miền Bắc mưa lớn từ chiều tối nay. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trong 1-4 giờ tới, những ổ mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông tại vùng biển nói trên. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ gần sáng mai 29/4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trong khi Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Bộ chịu tác động của đợt không khí lạnh khiến trời chuyển mưa ngay sát dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 thì trong ngày 28-29/4, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, độ ẩm tương đối trong không khí thấp, chỉ khoảng 45-55%, càng làm già tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Nắng nóng ở Nam Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 30/4.