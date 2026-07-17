Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm qua và sáng sớm nay (17/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/7 đến 3 giờ ngày 17/7 có nơi trên 70mm như Chế Tạo (Lào Cai) 190.6mm, Nậm Păm (Sơn La) 152.4mm, Tạ Mít (Lai Châu) 70.4mm.

Dự báo từ sáng sớm 17/7 đến đêm 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Nin h có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Do mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các sườn dốc, ngập úng tại nơi trũng thấp. Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ hôm nay có lúc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm, ban ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong ngày 19/7, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, đồng bằng mưa rải rác. Từ ngày 20/7, mưa lớn diện rộng trên toàn miền Bắc, kéo dài khoảng 2-3 ngày sau đó.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 33-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, ít mưa, riêng Đà Nẵng – Phú Yên cũ có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo những ngày tới, miền Trung nắng nóng, ít mưa, riêng Thanh Hóa - Huế ngày 19-20/7 có thể xuất hiện mưa rải rác.

Tây Nguyên sáng ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong chiều và tối những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.