Chế tài được quy định cụ thể tại Điều 34 Nghị định 174 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Khung phạt tiền được áp dụng lũy tiến dựa trên quy mô số lượng SIM không chính chủ vi phạm của người sử dụng thuê bao.

Đối với hành vi sử dụng giấy tờ có thông tin không chính xác, sử dụng giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ chứng nhận pháp nhân của người khác, tổ chức khác để giao kết hợp đồng, mức phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng sẽ áp dụng trên mỗi số thuê bao vi phạm (nếu quy mô từ 1 đến 10 số).

Mức phạt sẽ tăng lên từ 5 đến 10 triệu đồng nếu số lượng vi phạm rơi vào khoảng 11 đến 200 thuê bao. Trường hợp vi phạm từ 201 đến 500 thuê bao, mức phạt dao động từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với quy mô vi phạm nghiêm trọng từ 501 thuê bao trở lên, chế tài xử phạt sẽ ở mức 30 đến 50 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi không cập nhật thay đổi giấy tờ tùy thân, không đính chính khi phát hiện thông tin thuê bao sai lệch hoặc không thông báo cho nhà mạng để chấm dứt hợp đồng, cấp lại khi làm mất SIM. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp viễn thông vi phạm quy định về lưu giữ, giao kết hợp đồng và sử dụng thông tin thuê bao có thể bị phạt tới 200 triệu đồng, đi kèm hình thức phạt bổ sung là đình chỉ phát triển thuê bao mới từ 1 đến 7 tháng.

Cơ quan quản lý lưu ý, người đứng tên trên giấy tờ đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới nếu số thuê bao đó bị khai thác cho các hành vi vi phạm pháp luật, hoặc nằm trong danh sách SIM kích hoạt sẵn tại những điểm kinh doanh sai phạm.

Trước băn khoăn về việc "Người sử dụng SIM không chính chủ có bị xử phạt nếu đến nhà mạng cập nhật lại thông tin?", trao đổi với VnExpress, đại diện Cục Viễn thông cho hay, người dân chủ động cập nhật thông tin thuê bao sẽ không bị xử lý.

Người dân hiện có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình trên ứng dụng VNeID, xác nhận các số đang sử dụng, phát hiện, chủ động loại bỏ những thuê bao không thuộc quyền kiểm soát.

Đại diện Cục Viễn thông cho rằng, việc người dùng di động chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao đứng tên mình không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn hạn chế SIM rác, xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch.

Dữ liệu từ đợt tổng rà soát thuê bao năm 2026 cho thấy, hơn 93 triệu số điện thoại đã xác nhận chính chủ trên VNeID, hơn hai triệu số được xác định không chính chủ. Khoảng 18 triệu số điện thoại chưa xác nhận trạng thái sử dụng đã bị khóa chiều gọi đi, từ 15/6. Các số thuê bao này sẽ phải xác thực lại thông tin, nếu không sẽ bị thu hồi và chấm dứt hợp đồng theo quy định.