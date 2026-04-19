Đêm qua và sáng sớm 19/4, khu vực Tây Bắc Bộ ghi nhận mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Theo số liệu quan trắc từ 3h đến 8h, nhiều điểm có lượng mưa lớn như Hồ Thầu (Lai Châu) 49,8mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 34,0mm, Lao Chải (Lào Cai) 33,8mm, Bản Hồ 1 (Lào Cai) 31,8mm.

Dự báo trong ngày và đêm 19/4, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Những hình thái thời tiết cực đoan này cũng tiềm ẩn nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trong giai đoạn từ đêm 18/4 đến ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng mưa vài nơi. Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Từ đêm 20/4 đến ngày 28/4, thời tiết Bắc Bộ nhìn chung có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm 20/4, vùng núi và trung du có mưa rải rác, sau đó từ chiều tối 22 đến 24/4 có khả năng xuất hiện đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Bắc Trung Bộ, nắng nóng có khả năng xảy ra từ khoảng ngày 21 đến 22/4, trước khi chuyển sang trạng thái có mưa rào và dông rải rác vào khoảng 23 đến 24/4. Các khu vực khác tiếp tục hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, riêng Trung Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng từ 22 đến 23/4.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo dông sét, lũ quét và sạt lở đất để có biện pháp phòng tránh kịp thời, hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.