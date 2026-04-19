Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 19/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, miền Bắc tiếp tục mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc ít mưa, đêm mai khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có mưa dông rải rác. Từ chiều tối 22 đến ngày 24/4, miền Bắc có thể đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nghệ An đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo khoảng ngày 21-22/4, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có khả năng xảy ra nắng nóng. Sau đó khoảng ngày 23-24/4, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Quảng Trị đến Phú Yên cũ từ ngày 22/4 có nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.