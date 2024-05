Miền Bắc, miền Trung mưa lớn kéo dài

Sáng nay, một đám mây dông lớn bao phủ phần lớn miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An gây mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h đến 3h ngày 3/5 có nơi trên 70mm như Tà Hộc 2 (Sơn La) 95.6mm, Cao Dương (Hòa Bình) 83.8mm, Vân Đình (Hà Nội) 100.8mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 76.2mm, Hoàng Mai (Nghệ An) 98mm.

Dự báo ngày và đêm 3/5, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, Thanh Hoá - Nghệ An khoảng 30-32 độ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi ngày và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày trời nắng, riêng Quảng Nam - Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Miền Bắc tiếp tục mưa dông ngày 3/5 (ảnh: Duy Phạm).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong nhiều ngày tới, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Khu vực Quảng Bình đến Đà Nẵng trong nhiều ngày tới cũng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, ban ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng.

Khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt , chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo từ mai (5/5), nắng nóng chấm dứt ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối mai, khu vực này có thể đón mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.