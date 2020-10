Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (27/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai (28/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai (28/10) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai (28/10) trời chuyển lạnh. Dự báo nền nhiệt giảm khá sâu, trời trở lạnh, riêng vùng núi cao trời rét.

Không chỉ gây mưa rào và khiến nền nhiệt giảm sâu, không khí lạnh còn kết hợp rìa phía Bắc hoàn lưu cơn bão số 9 khiến Vịnh Bắc Bộ ngày mai (28/10) có gió đông bắc mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Đặc biệt, không khí lạnh có thể kết hợp với hoàn lưu bão số 9 tạo thành một vùng hội tụ gió trên cao, gây mưa lớn cho các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ ngày mai đến 31/10, các tỉnh nam Nghệ An đến Quảng Bình có thể xuất hiện mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối ngày 28 đến ngày 30/10, trời có lúc có mưa, mưa rào. Từ đêm mai (28/10), trời chuyển lạnh. Từ 29/10, nhiệt độ dao đông trọng ngày khoảng 20-23 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến khoảng 20/11, nước ta có khả năng đón khoảng 4-5 đợt không khí lạnh. Nhận định đợt rét đầu tiên ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông năm 2020-2021 (nhiệt độ trung bình ngày ở thấp dưới 20 độ) nhiều khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 11/2020.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh với những vùng nhiễu động nhiệt đới trên Biển Đông có thể gây ra nhiều ngày có mưa, mưa vừa, mưa to tại các khu vực miền Trung.