Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (20/01), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-20 độ C.

Từ tối và đêm 20/01, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số khu vực Đông Bắc Bộ; sang ngày 21/01, khối không khí lạnh này được tăng cường mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng ra Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ảnh minh hoạ

Từ ngày 21/01, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; trong khoảng từ đêm 21/01 đến 23/01, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới (từ 20–22/1/2026) có nhiều mây, kèm mưa rải rác và rét tăng dần.

Ngày 20/1, sáng sớm có sương mù, chiều tối có lúc có mưa; ban ngày nhiệt độ dao động 19-23 độ C, ban đêm có mưa rải rác, trời rét với nhiệt độ 16-18 độ C. Sang ngày 21/1, trời nhiều mây, có lúc có mưa, nền nhiệt giảm rõ rệt; ban ngày phổ biến 16-19 độ C, ban đêm trời rét, nhiệt độ hạ xuống 12-14 độ C. Đến ngày 22/1, Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét cả ngày; ban ngày nhiệt độ khoảng 14-16 độ C, ban đêm không mưa, nhiệt độ duy trì ở mức 12-14 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 20/01, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh với sóng cao 3,0-5,0m.

Vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,0-3,0m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông từ chiều tối 21/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2,0-5,0m.

Từ ngày 22/01, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0m.

Đáng lưu ý, từ khoảng ngày 23-24/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại để bảo vệ sức khỏe; che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do băng giá, sương muối; đồng thời cảnh giác nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực có mưa lớn cục bộ. Ngư dân được khuyến cáo hạn chế ra khơi, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh và sóng lớn trên biển để đảm bảo an toàn.