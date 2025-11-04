Nam ca sĩ kiêm rapper đình đám Malaysia Namewee hiện đang bị cảnh sát bắt giữ vì nghi vấn liên quan đến cái chết của người mẫu Tạ Hựu Tâm. Dù liên tục phủ nhận nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy Namewee dương tính với 4 loại ma túy.

Lúc này, nhiều cư dân mạng "đào" lại những phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ của Namewee. Cách đây 11 năm, rapper này đã công khai mỉa mai Phòng Tổ Danh (con trai Thành Long) và Kha Chấn Đông vì dùng ma túy. Nhưng sau 11 năm, Namewee như tự "vả mặt" vì chính mình cũng đang lao đao do dùng ma túy.

Rapper này mỉa mai Phòng Tổ Danh (con trai Thành Long) và Kha Chấn Đông vì dùng ma túy, nào ngờ 11 năm sau cũng "xộ khám" vì điều tương tự

Cụ thể vào tháng 8/2014, làng giải trí Trung Quốc chấn động khi Phòng Tổ Danh và nam diễn viên Kha Chấn Đông bị bắt tại Bắc Kinh vì sử dụng cần sa. Giữa lúc bê bối đang diễn ra, Namewee đã đăng ảnh chụp chung với 2 nghệ sĩ lên Facebook, kèm theo những lời lẽ gay gắt và mỉa mai.

"1 ca sĩ trẻ từng hỏi tôi là nghĩ sao về nhận định dùng ma túy sẽ sáng tác âm nhạc hay hơn? Tôi trả lời: 'Âm nhạc đòi hỏi sự tập trung, năng lượng và kỷ luật. Mỗi nốt nhạc, mỗi bản phối, mỗi lời ca đều cần một tâm trí minh mẫn. Người sử dụng ma túy không thể làm được điều đó'. Khi các nhạc sĩ nghèo khó, tuyệt vọng và cố gắng chứng tỏ bản thân, họ tạo ra những bản nhạc cảm động nhất. Ma túy ư? Chúng quá đắt đỏ - đối với những người giàu có chẳng có việc gì làm. Những người có tiền mua ma túy thì đừng nên bận tâm đến việc sáng tác nhạc. Ma túy sẽ không làm tăng khả năng sáng tạo của bạn - chúng chỉ khiến bạn trở thành đồ vô dụng'" - rapper Malaysia viết.

Đối với Kha Chấn Đông, Namewee dùng chính câu thoại của diễn viên này trong phim You Are The Apple Of My Eye để mỉa mai: "Thật là ngốc nghếch, thật là trẻ con". Ở thời điểm đó, Namewee bị cho là lợi dụng "ké fame" con trai Thành Long và Kha Chấn Đông nhằm thu hút sự chú ý. Tuy nhiên rapper này phản pháo rằng anh chỉ đang cất lên tiếng nói chống ma túy và mọi người chỉ trích anh vô lý.

Namewee đăng ảnh chụp chung với 2 ngôi sao rồi hết lời mỉa mai

Sau 11 năm, tình hình hoàn toàn đảo ngược, Namewee đi vào chính vết xe đổ của những người anh từng mỉa mai. Namewee chỉ vừa mới bị buộc tội sử dụng và tàng trữ ma túy tại Tòa án Hình sự Sơ thẩm Kuala Lumpur vào ngày 24/10. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 8/12. Khi vụ án trước còn chưa xong, rapper đình đám người Malaysia lại bị tình nghi có liên quan đến cái chết của nữ người mẫu Tạ Hựu Tâm.

Vào ngày 30/10, nữ người mẫu nổi tiếng gợi cảm Tạ Hựu Tâm đã qua đời đột ngột khi đang quay video tại Malaysia. Mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc) được phát hiện tử vong trong khách sạn bồn tắm, hưởng dương 31 tuổi. Nguyên nhân cái chết vô cùng đáng ngờ.

Đến ngày 2/11, diễn biến gây sốc đã nổ ra: Cảnh sát bắt giữ nam rapper, ca sĩ đình đám Namewee vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc. Namewee được cho là cũng có mặt ở hiện trường, và có 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy được tìm thấy trên người anh. Theo tờ báo Malaysia Guang Ming Daily, cảnh sát cho biết Namewee mặc áo phông trắng, đội mũ và đeo kính, bị bắt khi đang chuẩn bị rời khỏi một khách sạn năm sao ở Kuala Lumpur.

Namewee khai nhận đã ở chung phòng với Tạ Hựu Tâm để quay video. Nữ người mẫu này vào phòng tắm và không thấy trở ra. Namewee vào kiểm tra và phát hiện nữ người mẫu bất tỉnh trong bồn tắm. Anh lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng đã quá muộn để cứu sống cô.

Namewee bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của Tạ Hựu Tâm

Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện ma túy, thuốc kích dục tại hiện trường và đã đưa Namewee về đồn để xét nghiệm nước tiểu. Cảnh sát nghi ngờ Tạ Hựu Tâm có thể đã sử dụng ma túy trước khi chết và quan hệ tình dục với Namewee, thậm chí không loại trừ khả năng thi thể cô đã bị chuyển từ giường vào phòng tắm sau khi chết. Phó Cảnh sát trưởng Quận Jinma - Sazari xác nhận vụ việc, cho biết kết quả sơ bộ cho thấy Namewee có kết quả xét nghiệm dương tính với 4 loại ma túy: amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol (THC). Ông nhấn mạnh rằng nguyên nhân tử vong vẫn đang chờ giám định pháp y và cuộc điều tra sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên trước mối nghi vấn, Namewee đã đăng tải một tuyên bố trước đó, phủ nhận hoàn toàn việc sử dụng ma túy và các cáo buộc liên quan. Namewee có tên thật là Wee Meng Chee, sinh năm 1983 ở Malaysia. Nam rapper này hoạt động âm nhạc, cũng là nhà làm phim, đạo diễn và diễn viên. Namewee được biết đến là một nghệ sĩ tài năng nhưng cũng vô cùng tai tiếng và gây tranh cãi vì phong cách nghệ thuật châm biếm, đụng chạm vấn đề nhạy cảm. Anh cũng từng gây ồn ào khi phát hành ca khúc có nội dung bị cộng đồng fan Kpop cho là xúc phạm nhóm nhạc nữ BLACKPINK.

Về phần Tạ Hựu Tâm, cô là người mẫu kiêm influencer có hơn 530.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng làm điều dưỡng trước khi chuyển hướng sang làm người mẫu gợi cảm kiêm sáng tạo nội dung. Chính vì vậy nên mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc) này được mệnh danh là "nữ thần điều dưỡng".