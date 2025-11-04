Trong chương trình Ask Us Anything phát sóng ngày 3/11, 1 cựu thần tượng đã ẩn danh chia sẻ quá khứ đau thương thời còn làm trong ngành giải trí. Anh không lộ mặt nhưng tiết lộ mình là thành viên hát phụ trong nhóm nhạc Kpop MASC, ra mắt năm 2016. Nhóm nhạc này không mấy thành công, khởi đầu với 8 thành viên nhưng đến năm 2020 chỉ còn 3 người và tan rã.

Cựu idol cho biết anh rời nhóm vì bị 1 thành viên khác lăng mạ, hành hung dã man: "Khi tôi cố gắng lên tiếng vì bực tức, anh ta đập mạnh 1 chiếc ô vào tường, rồi đánh vào đầu và mặt tôi". Sau khi rời nhóm, anh nhốt mình trong phòng suốt 1-2 năm và bắt đầu đầu tư cổ phiếu xe điện. Bắt trúng sóng tăng trưởng, số vốn 5 triệu won (92 triệu đồng) của anh nhanh chóng nhân đôi. Được khích lệ bởi thành công và theo lời khuyên của bố mẹ, anh vay nợ thêm để đầu tư nhưng cuối cùng lại mất trắng.

"Sau đó, tôi thử giao dịch tiền điện tử nhưng điều này chỉ càng khiến khoản nợ của tôi càng thêm nhiều. Tôi nợ đến 180 triệu won (3,3 tỷ đồng)" - cựu thần tượng kể. Hiện anh kiếm sống bằng nghề livestream trên YouTube. Mỗi tháng anh phải trả nợ 4,65 triệu won (85 triệu đồng). Tuy nhiên nhờ có khán giả trung thành ủng hộ nên anh vẫn có khoảng 500.000 won (9,1 triệu đồng) tiền tiêu vặt cho bản thân mỗi tháng.

Cựu thần tượng hé lộ quá khứ bị đánh và cuộc sống hiện tại nợ nần

Năm nay cựu thần tượng này 27 tuổi và anh vẫn rất nhớ cảm giác được biểu diễn trên sân khấu, thể hiện niềm đam mê âm nhạc vẫn còn cháy bỏng. 2 MC chương trình khuyên cựu thần tượng này nên giảm bớt thời gian livestream, ra ngoài tìm việc làm thêm như nhân viên pha chế, nhân viên bán hàng để thay đổi nhịp sống. Lee Soo Geun cũng khuyên anh nên trau dồi thêm kỹ năng nếu muốn trở lại sân khấu.

Cựu thần tượng này hát 1 ca khúc trên chương trình và được Seo Jang Hoon thừa nhận tài năng. Tuy nhiên, Seo Jang Hoon vẫn phải nhấn mạnh rằng xét đến hoàn cảnh và tuổi tác, cựu thần tượng này cần phải nhanh chóng hành động không chần chừ nữa. Cuối cùng, anh động viên: "Chỉ cần em không nghĩ tiêu cực, em sẽ thành công. Đó là cách anh nhìn nhận vấn đề".

2 MC đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cựu thần tượng

Bất chấp nỗ lực giữ kín danh tính trên sóng truyền hình, người hâm mộ nhanh chóng xác định cựu idol này là Jeon Chibin của nhóm MASC. Chibin sinh năm 1998, là em út của nhóm nhạc ra mắt năm 2016. Chibin đã từng lên tiếng tố cáo thành viên ACE hành hung mình, sau đó là rời khỏi nhóm nhạc.