Mẹo lựa sầu riêng ngon đúng chuẩn nhà vườn "bách phát bách trúng"

Khi tiếng ve kêu râm ran vào hạ, cũng là lúc mùi sầu riêng chín "xuyên vỏ" len lỏi đến khắp mọi nơi. Loại quả gai góc này ấy mà lạ, người yêu thích thì ăn hoài không thấy ngán, còn người chán ghét thì vừa ngửi mùi đã "cao chạy xa bay". Đối với những ai trót lỡ mê thức quả này thì mỗi lần vào mùa vụ đều phải ăn 1 - 2 trái cho thỏa cơn thèm suốt một năm chờ đợi.



Tuy nhiên, công cuộc chọn mua sầu riêng không hề dễ dàng. May mắn thì bạn sẽ có được những múi sầu riêng vàng ươm, hạt lép. Ngược lại, có những quả mở ra thì chỉ thấy toàn là vỏ chứ chẳng thấy thịt sầu đâu. Để có thể tự tin chọn sầu riêng bách phát bách trúng, fan "ruột" của loại quả này cần phải lưu lại ngay loạt bí quyết sau.

Dựa vào hình dáng quả và phần gai bên ngoài

Nhiều người lầm tưởng rằng sầu riêng có kích thước càng lớn thì múi càng to. Thế nhưng một quả sầu riêng "chân ái" thường chỉ nặng khoảng 2.5kg, hình dáng quả tròn đều, có chóp đuôi tròn và có phần eo phình to, lộ rõ múi. Lớp gai đáng sợ bao bọc bên ngoài sầu riêng cũng chính là một dấu hiệu giúp bạn phân biệt được sầu riêng đã chín hay chưa. Sầu chín cây sẽ có phần gai cứng, to đồng đều, còn xanh tươi và có mật độ phân bố vừa phải. Ngược lại, những quả có lớp gai mềm, dày đặc thường còn non, khi ăn sẽ bị sượng.

Quả sầu riêng ngon thường tròn đều, nặng khoảng 2.5kg, lớp gai bên ngoài không quá dày đặc chi chít.

Dựa vào âm thanh và mùi hương đặc trưng



Dựa vào âm thanh phát ra khi gõ vào trái sầu riêng, người nông dân có thể biết được trái nào đến tuổi thu hoạch, trái nào còn non hoặc chất lượng không tốt. Những người "thợ gõ sầu" lành nghề không ngần ngại chia sẻ bí quyết rằng âm thanh khi gõ phát ra "chắc nịch" chứng tỏ quả đó cơm dày, ăn rất ngon.

Các tín đồ của sầu riêng còn có thể lựa quả nhờ mùi hương "gây nghiện" của loại trái cây này, Những trái sầu riêng chín tự nhiên thì đứng cách xa 2m bạn vẫn có thể ngửi được mùi. Ngược lại, sầu riêng ngâm thuốc thường mùi rất nhạt hoặc thậm chí là không có mùi.

Âm thanh chắc nịch khi gõ vào lớp vỏ bên ngoài và mùi thơm nồng dù cách xa cũng có thể ngửi được là những yếu tố để đánh giá sầu riêng có ngon hay không.

Lựa chọn nơi bán nông sản uy tín



