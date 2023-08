Mẹo lựa chọn bột giặt sạch – thơm – lành tay cho chị em phụ nữ

Sạch vết bẩn luôn là tiêu chí hàng đầu

Hiện nay, dù máy giặt đã khá phổ biến nhưng những vết bẩn khó giặt sạch ở cổ áo, gấu quần hay bộ quần áo đắt tiền của gia đình vẫn khiến chị em phải "xắn tay" tự giặt đồ. Chính vì vậy, việc ưu tiên lựa chọn bột giặt chất lượng, có khả năng xoáy bay vết bẩn cứng đầu, mùi mồ hôi chỉ sau 1 lần giặt sẽ giúp chị em tiết kiệm thời gian, công sức mỗi khi giặt đồ bằng tay.

Tuy nhiên, chị em cần lưu ý thêm về chất lượng của bột giặt. Một số sản phẩm bột giặt kém chất lượng có chứa chất tẩy tuy đáp ứng nhu cầu tẩy sạch nhưng lại thiếu an toàn cho quần áo và cả da tay, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình. Bạn nên cân đối giữa 2 tiêu chí này để tìm được loại bột giặt thích hợp nhất cho gia đình mình.

Bột giặt giúp loại bỏ vết bẩn ngay sau 1 lần giặt luôn sẽ giúp chị em bớt vất vả, tiết kiệm thời gian trong việc giặt giũ

Giữ quần áo thơm lâu



Một điểm cộng lớn cho các loại bột giặt là hương thơm mát. Vào những ngày thiếu nắng như mùa nồm ẩm ở miền Bắc hay mùa mưa ở miền Nam, quần áo không được phơi khô hoàn toàn nên thường có mùi khó chịu. Vậy nên, bột giặt có khả năng lưu hương lâu, mang đến cảm giác sạch toàn diện sau khi giặt sẽ là một tiêu chí khá quan trọng trong việc lựa chọn loại bột giặt ưng ý của chị em. Nhờ đó, chị em có thể yên tâm những bộ quần áo luôn thơm mát suốt cả ngày dài, tự tin hoạt động, làm việc mà quần áo vẫn ngát hương.

Bột giặt có mùi thơm, lưu hương lâu và mang đến cảm giác sạch toàn diện sẽ giúp quần áo bạn luôn thơm mát mà không cần phải tốn thời gian giặt xả nhiều lần

An toàn cho da



Quần áo tiếp xúc trực tiếp với da mỗi ngày nên phải đảm bảo thành phần các chất trong bột giặt đều lành tính để hạn chế gây ra những ảnh hưởng không tốt với da và sức khỏe. Chị em có thể tham khảo cách đọc bảng thành phần bột giặt như: có hoạt chất chiết xuất thiên nhiên, không chứa chất tẩy, hóa chất độc hại để đảm bảo an toàn cho da tay và quần áo của gia đình.

Đặc biệt, việc giặt tay quần áo gia đình mỗi ngày có thể khiến da tay chị em gặp phải những ảnh hưởng không mong muốn. Nếu tay bạn đang có dấu hiệu trở nên khô ráp, bong tróc những lớp da nhỏ, hay thậm chí là nổi mẩn đỏ dị ứng, bạn nên kiểm tra lại thành phần bột giặt đang sử dụng và cân nhắc chuyển qua những sản phẩm có thành phần an toàn hơn.

Thương hiệu uy tín

Một trong những tiêu chí chị em không nên bỏ qua đó là độ tín nhiệm của nhà sản xuất. Bạn nên sử dụng những sản phẩm uy tín, từ nhãn hàng lớn, có mặt lâu đời trên thị trường vì những thương hiệu này đã được cấp phép, có chứng nhận an toàn từ cơ sở y tế và được đông đảo người dùng đón nhận. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc chăm sóc, giặt giũ áo quần là nhãn hiệu bột giặt OMO. Được Bệnh viện Da liễu Trung ương thử nghiệm và chứng nhận an toàn cho da tay, bột giặt OMO 0% chất tẩy chính là lựa chọn an toàn, lý tưởng để bảo vệ cho da tay cũng như áo quần gia đình bạn.

Sản phẩm bột giặt OMO chứa 0% chất tẩy cùng công nghệ xoáy bẩn Xanh giúp xoáy bay vết bẩn cứng đầu, mùi hôi sau 1 lần giặt mà vẫn an toàn cho da tay và quần áo

Bên cạnh đó, bột giặt OMO 0% chất tẩy còn đáp ứng các tiêu chuẩn về sạch, thơm và lành tay. Công Nghệ Xoáy bẩn Xanh với hệ enzyme tác động xoáy và hoạt chất làm sạch nguồn gốc thiên nhiên giúp phá vỡ các liên kết bám bẩn và phân tử mùi hôi, loại bỏ 100% vết bẩn cứng đầu trên quần áo sau một lần giặt.



Với nhiều lựa chọn mùi hương, dòng bột giặt OMO 0% chất tẩy sẽ giúp chị em dễ dàng lựa chọn loại bột giặt phù hợp với nhu cầu gia đình. Bột giặt OMO Đỏ sạch bẩn, sạch mùi hôi sẽ mang lại hương thơm mát và cảm giác sạch toàn diện. Còn nếu chị em yêu thích mùi hương hoa thơm mát thì không thể bỏ qua hương tinh dầu sang trọng từ Hoa Nhài và Gỗ Đàn Hương trong sản phẩm OMO Comfort Vàng hay OMO Comfort Hồng với tinh dầu hương hoa thiên nhiên chiết xuất từ Hoa hồng Pháp và Hoa Phong Lan sẽ giúp quần áo lưu hương cả ngày.

Giờ đây, việc chăm sóc quần áo cho cả gia đình trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bằng những ưu điểm về sạch-thơm-lành tay, có thể nói bột giặt OMO 0% chất tẩy chính là giải pháp hiệu quả cho việc giặt giũ của chị em nội trợ.

