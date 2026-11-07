Mẹo đơn giản nhận biết thịt lợn sạch, an toàn, tránh mua nhầm "thịt bẩn"

Thịt lợn là loại thịt quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Đây là thực phẩm chứa nguồn protein chất lượng cao, cung cấp đầy đủ các acid amin thiết yếu cần thiết cho sự phát triển và sửa chữa cơ bắp. Nó rất giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là B1 (thiamine) giúp chuyển hóa năng lượng và B12 cần thiết cho chức năng thần kinh, sản xuất hồng cầu.

Thịt lợn cũng chứa các khoáng chất quan trọng như kẽm, hỗ trợ hệ miễn dịch và sắt heme, một dạng sắt dễ hấp thu giúp ngăn ngừa thiếu máu. Với những lợi ích này, thịt lợn có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, góp phần vào sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, thông tin thịt lợn bệnh trà trộn bán trên thị trường khiến người tiêu dùng hoang mang.

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, cho biết, người tiêu dùng chỉ có thể đánh giá phần nào độ tươi của thịt lợn qua cảm quan. Việc phân biệt thịt sạch hay thịt lợn bệnh là rất khó nếu không có thông tin từ toàn bộ chuỗi cung ứng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, một chuỗi cung ứng thịt sạch phải được kiểm soát chặt chẽ từ chăn nuôi, giết mổ đến bảo quản, vận chuyển. Nếu thịt được lấy từ heo chết hay heo bệnh, việc phát hiện bằng mắt thường là rất hạn chế.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cũng chia sẻ một số cách đơn giản giúp người tiêu dùng nhận biết thịt lợn tươi và sạch như sau:

-Màu sắc và độ đàn hồi: Thịt tươi có màu đỏ hồng, ấn tay vào có độ đàn hồi tốt. Nếu thớ thịt nhão, da dày, mỡ vàng có thể là lợn nái già hoặc lợn bệnh.

-Mùi: Thịt lợn tươi có mùi thơm nhẹ đặc trưng. Nếu có mùi hôi hoặc tanh, đó là dấu hiệu của thịt ôi hoặc thịt nhiễm chất cấm.

-Cảm giác khi chạm tay: Thịt có chất tạo nạc thường ứ nước, mềm nhũn, không có độ đàn hồi. Khi cắt miếng thịt, nếu thấy rỉ nước, mềm nhão là không đạt chất lượng.

-Lớp bì và mỡ: Thịt lợn sạch thường có lớp mỡ trắng sáng, dày khoảng 1,5–2 cm, phần nạc và mỡ kết dính tự nhiên.

-Tránh thịt bị tẩm ướp: Một số người bán có thể dùng hàn the, muối diêm để đánh lừa cảm quan. Thịt này khi cầm thấy khô, cứng bên ngoài nhưng bên trong nhũn, có dịch và mùi lạ.

Về cách chọn thịt lợn, chia sẻ trên VTC News, lương y đa khoa quốc gia Bùi Đắc Sáng lưu ý thêm, người dùng cần kiểm tra kỹ thịt, tránh trường hợp mua phải lợn gạo. Người tiêu dùng cần quan sát kỹ miếng thịt trước khi mua, nhất là những vùng thịt có gân mỡ như thịt vai, thịt bắp, thịt thủ… Nếu thấy những hạt như hạt gạo nếp (ấu trùng sán tập trung thành từng bọc) thì không nên mua.

Khi thái thịt, người dùng có thể cắt thịt theo thớ dọc, nếu thấy các bọc nhỏ màu trắng xen giữa các thớ thịt, bắp thịt cần phải loại bỏ ngay, không nên tiếp tục chế biến vì thực phẩm này đã bị nhiễm kén sán.

Theo chuyên gia, để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên lựa chọn mua thịt ở những cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tránh chạy theo giá rẻ hoặc khuyến mãi không minh bạch.