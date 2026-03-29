Mẹo đặt 3 vật này cạnh bếp nấu: Tài lộc tự tìm đường về, gia đạo êm ấm đến bất ngờ

Trong phong thủy nhà ở, nhà bếp được coi là "kho tiền" của gia đình. Bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là nơi tàng phong tụ khí, quyết định sự hưng thịnh của gia đạo. Người xưa dặn rằng: "Bếp có ấm, nhà mới yên; bếp có vật bảo, tiền tài mới tụ".

Nếu bạn đang cảm thấy vận trình bế tắc, làm nhiều hưởng ít, hãy thử đặt ngay 3 vật phẩm "kích tài" này cạnh bếp nấu. Đây là bí mật giúp thu hút năng lượng tích cực, khiến tài lộc tự tìm đường gõ cửa.

1. Một hũ muối nhỏ che kín: "Thần hộ mệnh" của kho tiền

Muối từ lâu đã được coi là khắc tinh của uế khí và sự nghèo khó.

Tác dụng: Đặt một hũ muối nhỏ (có nắp đậy) ở góc khuất cạnh bếp giúp thanh tẩy những năng lượng tiêu cực phát sinh trong quá trình nấu nướng (khói, mùi thức ăn ôi thiu). Muối giữ cho không gian bếp luôn thanh tịnh, giúp "vận khí" của gia chủ không bị vẩn đục.

Mẹo người xưa: Các cụ bảo muối đại diện cho sự đậm đà. Bếp có muối, gia đình mới hòa thuận, tránh được những cuộc cãi vã "vô tiền khoáng hậu" gây tán lộc.

2. Một hũ tỏi tươi: "Lưới lọc" thị phi, tiểu nhân

Tỏi không chỉ là gia vị mà còn là vật phẩm phong thủy có tính Dương cực mạnh.

Xua đuổi vận xui: Đặt một chùm tỏi hoặc hũ tỏi tươi cạnh bếp giúp ngăn chặn sự xâm nhập của tiểu nhân và những lời đàm tiếu, thị phi ảnh hưởng đến công việc làm ăn.

Kích hoạt sinh khí: Màu trắng và hương vị cay nồng của tỏi giúp kích thích dòng chảy năng lượng, giúp gia chủ luôn tỉnh táo, quyết đoán trong việc giữ tiền và đầu tư.

3. Một chiếc hũ rỗng hoặc bình gốm miệng rộng: "Tụ tài khí"

Nhiều người sai lầm khi để bếp quá trống trải hoặc quá lộn xộn. Một chiếc bình gốm hoặc hũ sứ có miệng rộng, bụng to đặt cạnh bếp mang ý nghĩa "Tụ bảo bồn" (bồn chứa bảo vật).

Ý nghĩa: Hình dáng bụng to, cổ hẹp giúp hút khí lành vào và giữ chặt bên trong, không cho thoát ra ngoài. Bạn có thể bỏ vào đó vài đồng tiền xu hoặc hạt ngũ cốc để tượng trưng cho sự dư dả, "của ăn của để" suốt cả năm.

Chất liệu: Nên chọn gốm sứ (hành Thổ) để tạo thế "Hỏa sinh Thổ" bền vững, giúp tài chính của gia đình có nền móng vững chắc như bàn thạch.

Lời dạy của tiền nhân: "Bếp sạch, lửa hồng, tài lộc tự thông"

Bên cạnh việc đặt 3 vật phẩm trên, bạn cần nhớ quy tắc vàng: Tuyệt đối không để bếp bẩn hoặc vòi nước rò rỉ cạnh bếp. Nước rò rỉ là điềm báo của "tán tài".

Bếp bẩn làm suy yếu năng lượng của Táo Quân.

Phong thủy bếp không cần những thứ xa hoa, đôi khi chỉ cần sự chỉn chu và một vài mẹo nhỏ từ những vật phẩm giản đơn nhất. Hãy dọn dẹp lại gian bếp và đặt ngay 3 "vị thần tài lộc" này, bạn sẽ sớm cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong túi tiền và sự êm ấm trong gia đình mình.