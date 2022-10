Melbourne có gì khiến du khách “ghé là nghiền”?

Thưởng thức ẩm thực chuẩn Úc

Melbourne nói riêng và nước Úc nói chung có một nền ẩm thực phong phú, đa dạng và luôn biến đổi. Từ những bữa thịt nướng ngoài trời theo phong cách thổ dân, cho đến bàn ăn với nến và rượu vang của phong cách phương Tây, bạn đều có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên nước Úc.

Bánh nướng thịt truyền thống tại Úc

Nếu muốn khám phá nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Úc, du khách có thể bắt đầu từ bữa sáng. Chỉ cần hòa vào văn hóa ăn sáng của người dân bản địa tại đây, ta có thể cảm nhận thế giới ẩm thực ở đây hấp dẫn đến nhường nào.



Thịt kangaroo thơm mềm; gà Parmigiana rán giòn với giăm bông; bánh lamington hình lập phương ngọt ngào, bush tucker lạ miệng…, là một vài món ăn hấp dẫn và ấn tượng.



Thưởng thức rượu vang kèm bữa ăn đậm vị Úc là trải nghiệm hấp dẫn với mọi du khách

Nước Úc nổi tiếng với những đồn điền nho bạt ngàn, vì vậy mà quốc gia này cũng là quê hương của nhiều loại rượu vang trứ danh. Nắm giữ bí quyết thủ công lâu đời, người Úc tạo nên những hương vị rượu vang được đánh giá cao về độ thuần khiết, chất lượng và hương vị đa dạng. Còn gì tuyệt vời hơn khi nhâm nhi những món ăn hảo hạng tại Úc cùng ly vang chất lượng, chắc chắn đây là trải nghiệm mà người sành ăn không thể bỏ qua.

"Thiên đường" nơi hạ giới



Sau khi vị giác được thỏa mãn, là thời điểm thích hợp để du khách bắt đầu hành trình khám phá Melbourne. Bạn sẽ cần nhiều năng lượng đấy, bởi ở Melbourne nơi đâu cũng đầy cảnh sắc tuyệt đẹp khiến đôi chân say mê khám phá không ngừng.

Trong đó, khám phá Cung đường Đại dương Great Ocean là hoạt động được nhiều du khách lựa chọn. Cung đường bờ biển tuyệt đẹp dài 243km này còn là một trong những Di sản Quốc gia của Úc ở tiểu bang Victoria, khởi điểm là từ Torquay và kết thúc tại Allansford. Không chỉ là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Úc và thế giới, The Great Ocean còn là một trong những tuyến đi đường bộ tuyệt nhất trên hành tinh mà bất cứ ai đam mê du lịch cũng muốn chinh phục.



Du khách ngắm nhìn chim cánh cụt về nhà khi ghé thăm đảo Phillip

Sau khi đã trải nghiệm Cung đường Đại dương, hãy ghé thăm đảo Phillip - vương quốc của những chú chim cánh cụt nhỏ để ngắm hoàng hôn và nghỉ ngơi. Nhiều du khách từng chia sẻ, ngắm nhìn hàng trăm chú chim cánh cụt bé nhỏ diễu hành trên bờ biển để trở về tổ ấm khiến tâm hồn họ bình yên đến lạ. Sau khi hoàng hôn buông, du khách có thể nghỉ chân tại Cowes – thành phố lớn nhất trên đảo để nghỉ dưỡng, khám phá những quán cà phê xinh đẹp và những món ăn ấn tượng.

Thể thao thỏa thích



Là trung tâm văn hóa – thể thao lớn của Úc, Melbourne hấp dẫn du khách yêu thích vận động với hàng loạt hoạt động ngoài trời hấp dẫn.



Nếu bạn muốn khám phá thành phố một cách chậm rãi, đạp xe là hoạt động thể thao được đề cử. Hãy bắt đầu theo tuyến đường The Bay Trail từ cầu cảng St Kilda Pier hướng qua công viên Luna Park trước khi nghỉ chân thưởng thức cà phê và bánh, rồi bắt đầu đi qua bến thuyền St Kilda Marina và kết thúc ở phố Brighton để ngắm trọn vẻ đẹp thành phố trên yên xe. Hành trình này dài 6km, tương đương khoảng 40 phút đạp xe, sẽ giúp bạn tiêu bớt calo nhưng đầy thêm trải nghiệm khó quên.



Melbourne xinh đẹp nhìn từ trên cao

Nếu là người ưa thích cảm giác mạnh, tại sao bạn không thử trải nghiệm nhảy dù tại thung lũng Yarra? Bay tự do và ngắm nhìn núi non hùng vĩ và cảnh quan xanh tươi từ trên không trung với độ cao gần 4600m chắc chắn sẽ mang đến cho bạn vô vàn cảm xúc ấn tượng đấy. Nếu bạn còn e ngại về độ an toàn? Đừng lo lắng, vì sẽ có một huấn luyện viên chuyên nghiệp nhảy chung dù với bạn.



Đây mới chỉ là những lát cắt nhỏ trong bức tranh toàn cảnh về một Melbourne đầy sức hút. Để thực sự hiểu về vùng đất này, cách tốt nhất là xách ba lô lên và bay ngay thôi.



Hiện tại, Bamboo Airways đang triển khai loạt đường bay thẳng kết nối cả 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP HCM với Melbourne, cùng với đường bay TP HCM – Sydney.



Bamboo Airways đang triển khai loạt đường bay thẳng Hà Nội/TP HCM - Melbourne

Đặc biệt, Bamboo Airways là hãng hàng không Việt Nam tiên phong khai thác đường bay thẳng này.



Loạt đường bay trên hứa hẹn mang tới cho hành khách cơ hội khám phá châu Úc thuận lợi với chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế.