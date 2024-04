Meghan xuất hiện "trả quyền lợi" cho bạn thân giúp cô quảng bá mứt dâu của thương hiệu mới

Meghan đã chụp hình với chiếc áo phông từ thiện của tổ chức Alliance of Moms, có in dòng chữ "Love like a mother" (tạm dịch: Yêu thương như một người mẹ) để hỗ trợ một người bạn đã quảng bá mứt dâu của cô. Tổ chức này được sáng lập bởi người bạn Kelly McKee Zajfen, cựu người mẫu, là một trong số ít những người có ảnh hưởng đã quảng bá dự án lối sống mới của Meghan trên Instagram trong tuần này.

Kelly đã đăng tải hình ảnh của cô cùng Meghan. nằm trong chiến dịch "Love Like a Mother" được phát động nhằm tôn vinh Ngày của Mẹ ở Mỹ, vào ngày 12/5, và doanh thu từ việc bán áo phông sẽ được tái đầu tư vào tổ chức từ thiện.

Kelly, 44 tuổi, viết: "Khi nói về những người đã giúp mình đứng dậy khi cần với sức mạnh tình yêu thuần khiết không thể chối cãi, tôi nghĩ đến người này. Bạn truyền cảm hứng cho tôi. Bạn giúp tôi đứng dậy khi tôi cần và bạn yêu thương như một người mẹ".

"Bạn đã tiếp tục hỗ trợ ‌allianceofmoms. Hỗ trợ chiến dịch này và các bạn trẻ của chúng tôi. Như vậy, bạn đang hỗ trợ sứ mệnh xây dựng tương lai tươi sáng cho các cha mẹ trẻ đang sống trong các tổ chức giáo dưỡng".

Đầu tuần này, Kelly đã chia sẻ hình ảnh mứt dâu American Riviera Orchard của Meghan, được bày cùng một giỏ chanh, viết: "Ồ, chỉ là nếm thử một món sắp ra mắt. Rất tự hào về bạn M ‌americanrivieraorchard."

Hai người phụ nữ quen biết nhau từ nhiều năm trước, lần đầu gặp nhau thông qua chồng cũ của Meghan, Trevor Engelson, vốn là bạn của chồng Kelly, Julian Zajfen, một luật sư trong lĩnh vực giải trí.

Nữ công tước xứ Sussex ủng hộ tổ chức từ thiện này từ lâu. Gần đây, Meghan đã hỗ trợ Kelly sau cái chết bất ngờ của con trai, George, 9 tuổi, được phát hiện không còn phản ứng tại nhà riêng vào tháng 7 năm 2022.

Nhà Sussex đã quyên góp 5,000 USD (tương đương 127 triệu đồng)) vào trang gây quỹ GoFundMe dưới tên các con của họ, Vương tôn Archie và Vương tôn nữ Lilibet, sau cái chết của cậu bé.

Kelly từng mô tả Meghan là "một người bạn và người mẹ tuyệt vời", cũng nói thêm rằng cô "luôn là người đầu tiên nói đồng ý và hỗ trợ những người mình yêu thương."

Meghan đã ra mắt thương hiệu lối sống American Riviera Orchard vào tháng 3 với một trang web khuyến khích những người quan tâm đăng ký vào danh sách chờ. Tuần này, cô tiếp tục việc ra mắt sản phẩm bằng cách gửi ra các lọ mứt dâu cho một số bạn bè và người có ảnh hưởng nhằm quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.

Theo Telegraph