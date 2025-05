Trong tập mới nhất của podcast Confessions of a Female Founder, Meghan Markle đã thẳng thắn nói về tiền bạc – một chủ đề thường bị xem là cấm kỵ, đặc biệt với phụ nữ. Cô cũng chia sẻ những suy nghĩ về cảm giác tội lỗi khi sở hữu nhiều của cải và quá trình tìm kiếm sự độc lập tài chính sau khi rút lui khỏi Hoàng gia Anh.

Nữ công tước xứ Sussex đã trò chuyện cùng Sara Blakely – nhà sáng lập thương hiệu Spanx, người được Forbes công nhận là tỷ phú tự thân. Bà Blakely khuyến khích phụ nữ nên hiểu rõ hơn về tư duy tài chính của bản thân, đồng thời vượt qua những rào cản tinh thần quanh việc sở hữu tiền bạc. Bà nói: “Nhiều người không nhận ra họ có những niềm tin tiêu cực về thành công hay tự do tài chính. Nhưng kiếm tiền, tiêu tiền và cho đi – tất cả đều có thể là niềm vui”.

Meghan đồng tình, và chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ rất nhiều phụ nữ, trong đó có tôi, được dạy rằng không nên nói về tiền bạc. Có rất nhiều cảm giác tội lỗi xoay quanh chuyện sở hữu nhiều của cải. Và cũng tồn tại một tâm lý khan hiếm, kiểu như ‘tôi sẽ không bao giờ có đủ’”.

Trước khi kết hôn với Vương tử Harry, Meghan là diễn viên với vai diễn nổi bật trong loạt phim Suits. Sau đám cưới vào năm 2018, vợ chồng xứ Sussex đảm nhiệm vai trò thành viên làm việc của Hoàng gia trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, họ tuyên bố rút khỏi nhiệm vụ hoàng gia để theo đuổi sự độc lập tài chính.

Trong cuộc phỏng vấn gây chú ý với Oprah Winfrey năm 2021, Vương tử Harry cho biết anh đã bị “cắt đứt tài chính” và phải sử dụng khoản tiền thừa kế từ Vương phi Diana để trang trải cuộc sống mới ở California. Anh nói thêm: “Tôi chỉ cần đủ để chi trả an ninh và bảo vệ gia đình mình”.

Hiện nay, Meghan điều hành thương hiệu phong cách sống As Ever, với lô sản phẩm đầu tiên được bán hết trong vòng chưa đầy một giờ. Cô cũng tham gia sản xuất chương trình Netflix riêng mang tên With Love, Meghan, đồng thời phát hành podcast. Trong cuộc phỏng vấn với Fast Company, Meghan cho biết cô mong muốn mở rộng thương hiệu sang lĩnh vực đồ gia dụng và thời trang. “Tôi rất yêu ngôi nhà của mình – mọi thứ bắt đầu từ đó. Và thời trang cũng là một lĩnh vực thú vị mà tôi muốn khám phá thêm trong tương lai”, cô nói.

Theo People