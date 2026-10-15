Harry và Meghan sắp tái xuất cùng nhau tại Anh

Vương tử Harry và Meghan Markle dự kiến cùng xuất hiện tại Nottingham vào ngày 15/10, đánh dấu chuyến công tác chung đầu tiên của hai người tại Anh kể từ khi chuyển về sinh sống tại đây. Theo Marie Claire, chuyến đi không chỉ xoay quanh các hoạt động cộng đồng mà còn đưa cặp đôi trở lại địa điểm gắn với những ngày đầu họ xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Nottingham có ý nghĩa đặc biệt với nhà Sussex. Năm 2017, sau khi công bố đính hôn, Harry và Meghan từng thực hiện chuyến công du chính thức chung đầu tiên với tư cách một cặp đôi hoàng gia tại thành phố này. Gần 9 năm sau, họ trở lại trong một hoàn cảnh khác: Không còn là những thành viên cấp cao đảm nhiệm nhiệm vụ hoàng gia, nhưng vẫn tiếp tục các hoạt động từ thiện và cộng đồng theo định hướng riêng.

Trở lại nơi lưu giữ dấu mốc đặc biệt

Theo kế hoạch được truyền thông Anh đưa tin, Harry và Meghan sẽ gặp gỡ các tổ chức địa phương, trong đó có Hubb Community Kitchen, dự án cộng đồng mà Meghan từng hỗ trợ khi còn là thành viên hoàng gia. Dự án này gắn với những phụ nữ cùng nấu ăn để hỗ trợ cộng đồng sau vụ cháy tòa nhà Grenfell ở London.

Cặp đôi cũng dự kiến ghé thăm Community Recording Studio, tổ chức tạo cơ hội cho người trẻ tiếp cận âm nhạc, hoạt động sáng tạo và các chương trình phát triển kỹ năng. Ngoài ra, họ sẽ gặp đại diện Epic Partners, tổ chức hướng tới hỗ trợ thanh thiếu niên.

Những hoạt động này phù hợp với định hướng mà Harry và Meghan theo đuổi sau khi rời nhiệm vụ hoàng gia năm 2020. Thay vì thực hiện lịch trình với tư cách đại diện chính thức của Hoàng gia Anh, họ tập trung vào các dự án từ thiện và những vấn đề xã hội mà bản thân quan tâm.

Cuộc sống mới của gia đình Sussex tại Anh

Chuyến đi diễn ra sau khi Harry và Meghan chuyển từ California về Anh cùng hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Theo thông tin được People đăng tải, gia đình đã ưu tiên giúp các con thích nghi với môi trường sống và trường học mới trước khi tập trung trở lại vào công việc.

Việc trở lại Anh cũng khiến sự chú ý dành cho nhà Sussex tăng lên, nhất là khi quan hệ giữa Harry với một số thành viên trong gia đình hoàng gia vẫn được cho là chưa hoàn toàn hàn gắn. Dù vậy, chuyến công tác tại Nottingham được xây dựng quanh các hoạt động cộng đồng, thay vì những vấn đề riêng tư của gia đình.

Với Harry và Meghan, Nottingham vừa là điểm đến của một lịch trình thiện nguyện, vừa là nơi gợi nhớ thời điểm họ bắt đầu hành trình chung trước công chúng. Sự trở lại này cho thấy cặp đôi đang tìm cách tiếp tục các hoạt động xã hội tại Anh trong giai đoạn mới của cuộc sống, sau khi ưu tiên ổn định sinh hoạt cho hai con.

*Theo Marie Claire