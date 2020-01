Meghan Markle và Hoàng tử Harry: Chuyện về nàng Lọ Lem may mắn làm dâu Hoàng tộc và cái kết còn hơn cả truyện cổ tích!

Tuần qua, truyền thông quốc tế đã tốn nhiều giấy mực vì thông tin vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan tuyên bố rút khỏi Hoàng gia Anh, giành quyền độc lập về mặt tài chính.

Và đứng trước thông tin bất ngờ ấy, hãy để chúng tôi kể cho bạn nghe câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem tìm thấy Hoàng tử Anh quyền quý.

Cổ tích Hoàng tử và Lọ Lem cùng cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau"



Vào tháng 5/2018, đám cưới của Hoàng tử Harry và cô gái thường dân mang tên Meghan Markle được ca tụng là chuyện tình cổ tích. Người ta ngay lập tức liên tưởng tới Cinderella ngủ dưới tầng hầm đầy bụi và chuột may mắn trở thành một nửa của chàng Hoàng tử sau một lần va phải ánh mắt, vấp vào điệu nhạc đến lạc mất tâm hồn.

"Trong khoảnh khắc ấy, Meghan xinh đẹp vô tình trượt chân và ngã vào cuộc đời tôi", Hoàng tử Harry đã dùng những lời ngọt như cả cân mứt Tết đang sắp bày ê hề trước mặt bạn chỉ hơn 2 tuần sắp tới. Đương nhiên, đường nhiều sẽ gây béo. Béo nứt xác.

Chưa hết, báo giới còn ca tụng rằng, chỉ sau một khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi, cặp đôi đinh ninh họ sinh ra để dành cho nhau, đón nhau về lâu đài trước lời chúc phúc của Hoàng tộc.

Nào, hãy kể lại câu chuyện thôi.

***

Lọ Lem Meghan

Meghan Markle (tên thật là Rachel Meghan Markle) sinh ra tại Los Angeles, California. Bố mẹ ly hôn từ khi nàng mới lên 6 tuổi. Thừa hưởng cá tính yêu nghệ thuật từ cha (vốn từng là một đạo diễn ánh sáng đạt giải Daytime Emmy); Meghan cũng có đam mê với môn nghệ thuật chiều thứ 7. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kép về sân khấu và nghiên cứu quốc tế, nàng quyết định dấn thân showbiz và cuối cùng cũng đã trở thành một diễn viên hạng G.

Bạn biết đấy, diễn viên hạng C chưa phải là bét. Nhờ Meghan chúng ta biết còn có hạng G - những cô nhân vật mà chắc hẳn bạn còn không thể nhớ mặt tới. Sau này, nàng được biết như "cô em xách vali" trong gameshow Deal or No Deal.

Ít ai biết rằng, nàng đã hẹn hò với diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Trevor Engelson vào năm 2004, đến năm 2011 thì kết hôn nhưng chỉ 2 năm sau thì cuộc tình đi đến ngã ba mỗi người đi một ngả.

Sau đó nàng đem lòng yêu mến chàng đầu bếp người Canada Colly Vitiello. Họ hẹn hò từ năm 2014 cho đến tháng 5/2016 thì nàng bất ngờ rời xa chàng vì có bạn bè giới thiệu cho Hoàng tử Harry lịch lãm đến từ Vương Quốc Anh - xứ sở nơi bạn có thể nhìn thấy hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II ở khắp nơi từ trên tách trà cho đến các ấn phẩm lưu niệm. Thế là nên duyên từ đây.

Nàng và chồng cũ Trevor Engelson

Nàng và bạn trai cũ Cory Vitiello

Hoàng tử Harry



Chàng sinh năm 1984, tức kém nàng 3 tuổi. Các cụ nói gái hơn 2, trai hơn 1, nhưng tình yêu thì luôn có ngoại lệ và cái ngoại lệ ấy đã dẫn đến cái kết thật là viên mãn.

Vào năm 2016, trong bối cảnh anh trai đã yên bề gia thất cùng chị dâu Kate Middleton, Hoàng tử 32 tuổi của chúng ta bắt đầu bị gia đình giục giã chuyện vợ con.

Lý do chắc cũng vì chàng có chút ham vui với giới thường dân, thường xuyên được cánh paparazzi bắt gặp ở các tụ điểm vui chơi giải trí nghệ thuật với trang phục cùng hành vi cực kỳ lịch lãm.

Hoàng tử Harry quẩy tưng bừng trong vòng tay của người hâm mộ tại Trung Quốc vào năm 2004

Hoàng tử Harry tu cả chai Vodka

Tay hơi hư nhé Hoàng tử Harry kiêm Công tước xứ Sussex

Không biết chàng đang làm gì nhưng đây chắc chắn không phải lễ nghi của Hoàng gia Anh

Hoàng tử Harry nhậu xỉn rồi đánh lộn hồi chưa để râu

Hoàng tử Harry khoe cái "ố ồ" tại một bữa tiệc tại gia, tờ The Sun bình luận: "Harry túm vương miện", còn tờ The Guru vừa đấm vừa xoa: "Harry cũng là con người, được cái có tiền"

Nhưng sau đó, cuối cùng chàng cũng ghi danh vào quân đội, trải qua rèn luyện rồi cuối cùng trở nên thật chín chắn trưởng thành. Ấy rồi chàng cũng mót vợ thật.

Bằng danh xưng Hoàng tử lộng lẫy mà chỉ nghe thôi đã khiến hàng triệu con tim xao xuyến, chàng nhẹ nhàng quăng lưới vào các nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng bấy giờ như Lauren Pope, Ellie Goulding, Katy Cassidy, diễn viên hạng A Jennifer Lawrence, người mẫu Cara Delevingne, quý cô Harley Quinn Margot Robbie và không ngoài mong đợi, cô nào cũng cúi gập người trước chàng nói lời e lệ "Cám ơn chàng nhưng thôi em xin miễn" (tạm dịch từ No thanks).

Cuối cùng chàng được bạn bè mai mối cho Meghan - một cô diễn viên người Mỹ lai thêm tí Phi. Tiêu chí của chàng, cũng giống như chiếc giày thủy tinh được đo ni đóng gót chỉ đơn giản là đẹp và nổi tiếng. Thế nên, thôi thì Meghan cũng đáp ứng được nhiều trong số yêu cầu đó.Rồi sau đó, số phận sắp đặt cho Meghan Markle và Hoàng tử Harry gặp được nhau sau bao nhiêu biến cố phong ba cuộc đời. Để rồi kết thúc bằng đám cưới Hoàng Gia hoa lệ, chàng và nàng chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau...



Nhưng không, bạn nhầm rồi. Đấy là kết thúc của truyện cổ tích thôi, ở đời thực không như thế!

Đám cưới Hoàng Gia chỉ là một chương khép lại cho Mùa 1 bộ drama sóng gió nước Anh mang tên Cuộc sống tại Cung điện Buckingham. Mùa 2 của loạt drama này mở màn bằng những tháng ngày Meghan Markle làm dâu Hoàng Gia cơ.

Kể từ ngày khoác lên mình thụy hiệu Nữ công tước xứ Sussex, Meghan Markle liên tục xuất hiện dày đặc trên truyền thông như một hiện tượng. Chán chê với những mỹ từ như "cô thường dân viết nên cái kết đẹp với Hoàng tử" hay các bài báo về những nghiên cứu xã hội đã thực hiện thuở còn đôi mươi, nàng Nữ công tước bắt đầu hiện nguyên hình là người phụ nữ không hề đơn giản.

Meghan và các yêu sách.

Meghan thay trợ lý lần n.

Meghan kèn cựa với chị dâu Kate.

Vân vân và mây mây. Nàng xuất hiện trên báo đài giống như một mụ phù thủy với đầy đủ sự nhiêu khê cùng khả năng làm phiền muộn bất cứ ai trong Hoàng tộc. Tất cả các tin tức được cho là tích cực về nàng chỉ xoay quanh vấn đề gì?

Đương nhiên là áo váy. Tuyền những bài báo kiểu Meghan Markle vượt mặt cố Công nương Diana về ăn mặc táo bạo, hay "lên đồ" lấn át hào quang của chị dâu Kate.

Nếu như bạn không biết thì suốt ròng rã mấy năm trời kể từ lúc nàng làm dâu, số tiền chi cho y phục của Meghan Markle đã lên đến con số 427.972 Bảng Anh (tương đương gần 28 tỷ VNĐ); số tiền đủ để hầu hết những người như chúng ta sống một cách dư dả dù cho con đàn cháu lắt nhắt.

8 tháng đầu làm dâu Hoàng gia, Meghan Markle tiêu nhiều gấp 6 lần tủ đồ của chị dâu Kate Middleton và trở thành nàng dâu tiêu hoang nhất Hoàng gia Anh năm 2018

Trong khi mẹ chồng quá cố và chị dâu ăn vận kín đáo, lịch sự trong suốt mấy chục năm qua...

... Thì Lọ Lem lại lên đồ như thế này



Hoặc mặc váy xuyên thấu rõ cả vòng 3

Nữ hoàng Anh Elizabeth II liên tục được bắt gặp có thái độ kém vui khi nhắc tới cô cháu dâu thứ quý hóa. Chắc bà cũng dần chai sạn, kể cả khi cặp đôi cháu nội "giá lâm" nhà hàng nổi tiếng tại Canada là Deep Cove Chalet cùng bà thông gia Doria thì nhẹ nhàng "được" từ chối phục vụ. Lý do là phía nhà hàng cảm thấy áp lực khi phải nghênh tiếp nhân vật Hoàng gia với đủ mọi tiêu chuẩn từ A tới Ách.

Rồi cuối cùng, cho tới ngày 9/1 - cũng là ngày sinh nhật của chị dâu Kate Middleton, cặp vợ chồng tinh nghịch cảm thấy cần phải tặng một món quà thật bất ngờ cho người chị thục hiền yêu quý. Thế là bất ngờ, ngày 8/1, Hoàng Tử cùng Lọ Lem Sussex của chúng ta tuyên bố "cắt hộ khẩu" Hoàng Gia để ra ngoài lập nghiệp vì không thích bị quản lý tài chính.

Đúng thật là cặp đôi tâm lý vô cùng, tung tin sớm hơn 1 ngày để xong chuyện rồi chúng ta lại về tổ chức sinh nhật cho chị gái. Cả nhà đều vui, nhỉ? Một cách rất Meghan, rất tiêu biểu là Meghan, từ lụa là váy vóc cho tới sự chú ý của truyền thông đều phải giật sạch từ chị dâu Kate. Nên rốt cục Kate Middleton sinh ngày nào có ai còn nhớ đâu, họ còn bận bàn tán cô cháu dâu gốc Mỹ nọ nghĩ cái gì cơ mà.

Chị dâu nhăn nhó

Nữ hoàng Elizabeth, bà nội của Hoàng tử Harry cũng xuất hiện với khuôn mặt nhầu nhĩ sau khi hay vợ chồng cháu giai đòi "cắt hộ khẩu"

Bên cạnh đó, dù tuyên bố "cắt hộ khẩu" nhưng chàng và nàng lại không từ bỏ tước hiệu mà sử dụng nó để xây dựng thương hiệu kiếm tiền riêng. Nàng một lần nữa chứng minh mình không phải một cô Lọ Lem cứ mãi nằm khóc rả rích dưới tầng hầm chờ Bạch mã Hoàng tử tới tổ chức party rồi trốn nhà đi quẩy, nàng phải tự cứu bản thân, nàng phải là Hoàng tử của chính nàng!

Vài trang tin bảo là: "Nàng Lọ Lem đem lòng yêu Hoàng tử sâu sắc nhưng nàng không muốn trói mình trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Vừa hay, Hoàng tử cũng muốn như vậy. Họ quyết định nắm tay nhau bỏ đi và sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."

Nhưng sự thật lại là: "Nàng Lọ Lem vớ được Hoàng tử, ôm cả đống tiền của nhà chồng. Vừa hay, Hoàng tử cũng mệt mỏi với nhung lụa lắm rồi. Họ quyết định cắt hộ khẩu nhưng vẫn mang danh nghĩa Hoàng gia đi kiếm chác...".

Cái tên của nàng Lọ Lem "Meghan Markle" thậm chí còn biến thành tiếng lóng: Động từ chỉ việc làm lơ, cắt đứt liên lạc, ruồng rẫy người khác không thương tiếc khi họ không đem lại giá trị gì nữa - Hiểu đơn giản, Meghan Markle tương đương với câu tục ngữ "qua cầu rút ván" trong tiếng Việt.

Và nếu như trong truyện cổ tích, Lọ Lem là một cô bánh bèo cơ hội rình thời chộp Hoàng tử để sống hạnh phúc mãi mãi về sau thì Lọ Lem Meghan Markle không nhạt nhẽo như thế. Nàng đủ mưu toan, cơ hội cùng bản lĩnh qua cầu rút ván để tự xây cho bản thân cuộc sống vương giả trong mơ của chính mình.

Về điểm này, Lọ Lem quỳ xuống lạy Meghan Markle đi.