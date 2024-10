Meghan Markle tự nhận mình là “một trong những người bị bắt nạt nhiều nhất thế giới"

Là một người của công chúng, việc Meghan Markle thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích, miệt thị trên mạng xã hội là điều không còn xa lạ. Tuy nhiên, trong một sự kiện gần đây, nữ công tước đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ rằng bản thân là "một trong những người bị bắt nạt nhiều nhất thế giới".







Sự kiện diễn ra vào ngày 2/10, khi Meghan đến thăm tổ chức Girls Inc. of Greater Santa Barbara (Mỹ). Đây là tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu về hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các bé gái, giúp các em phát huy hết tiềm năng của bản thân. Chuyến thăm của Meghan nằm trong khuôn khổ chương trình nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng mang tên Social Media U. Chương trình này nhận được sự hỗ trợ tài chính từ quỹ Archewell Foundation do chính Meghan và Vương tử Harry thành lập.

Theo Larissa May, đồng sáng lập tổ chức #HalfTheStory – đơn vị hợp tác với Girls Inc. trong sự kiện lần này – Meghan đã rất cởi mở chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân với vấn nạn bắt nạt trên mạng xã hội. Trong buổi trò chuyện với các bé gái, nữ công tước đã không ngần ngại khẳng định bản thân là "một trong những người bị bắt nạt nhiều nhất thế giới". Cô và các em đã cùng tham gia một hoạt động, nơi mọi người thảo luận về những tình huống giả định có liên quan đến bắt nạt trên mạng.





Bà May chia sẻ với tạp chí Vanity Fair: "Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện một hoạt động, nơi mọi người thảo luận về một loạt các tình huống giả định. Meghan đã chia sẻ về việc bản thân là một trong những người bị bắt nạt nhiều nhất thế giới. Các bé gái đã giơ những tấm bảng emoji nhỏ và nói về cảm xúc của mình nếu gặp phải những tình huống đó".

Chuyến thăm của Meghan tới Girls Inc. diễn ra vài tháng sau khi cô và Vương tử Harry ra mắt The Parents Network, một tổ chức hỗ trợ những bậc cha mẹ có con cái bị ảnh hưởng hoặc qua đời do bạo lực trên mạng. Quỹ này cũng đã hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức khác để chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, một vấn đề mà Harry và Meghan đã nêu ra trong chuyến đi gần đây tới Colombia.





Vào tháng trước, trong chương trình CBS Mornings, cặp đôi lần đầu tiên lên tiếng về chiến dịch của họ. Cả hai tiết lộ rằng họ muốn nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của bạo lực mạng bởi bản thân họ cũng là cha mẹ của hai đứa con nhỏ, Archie và Lilibet.

Meghan chia sẻ: "Các con chúng tôi còn nhỏ, chúng mới 3 và 5 tuổi. Chúng thật tuyệt vời. Nhưng tất cả những gì bạn muốn làm với tư cách là cha mẹ là bảo vệ chúng. Vì vậy, khi chúng tôi chứng kiến những gì đang xảy ra trên không gian mạng, chúng tôi biết rằng có rất nhiều việc phải làm ở đó. Chúng tôi rất vui khi được trở thành một phần của sự thay đổi tích cực này".

Trước đó, trong một hội thảo tại lễ hội South by Southwest (SXSW) vào tháng 3, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, Meghan đã nhấn mạnh tác động tiêu cực của mạng xã hội, đặc biệt là nạn bắt nạt trên mạng, và cách chúng ảnh hưởng đến cô.





Nữ diễn viên phim Suits chia sẻ: "Ngay cả khi nó mang lại lợi nhuận, thì điều đó cũng thật vô nghĩa. Mạng xã hội là một môi trường chứa đựng rất nhiều điều độc hại. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với nó".

Meghan cho biết thêm rằng khi mang thai các con, cô đã cảm thấy choáng váng trước sự "cay độc và tàn nhẫn" của một bộ phận người dùng mạng xã hội. Nữ công tước nói: "Nhưng chúng ta cũng đã tạo ra những thói quen này. Điều tôi thấy đáng lo ngại nhất là việc ngày càng nhiều phụ nữ buông lời cay nghiệt với những người phụ nữ khác. Tôi không thể hiểu nổi điều đó".

Meghan đặt câu hỏi: "Khi đọc được điều gì đó tồi tệ về một người phụ nữ, tại sao bạn lại chia sẻ nó với bạn bè của mình? Đó là điều đã bị mất đi ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đã quên mất lòng nhân ái của mình".

Theo Independent