Thomas Markle Sr., cha ruột của Meghan Markle, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi truyền thông quốc tế đưa tin ông bị điều tra liên quan đến các tài liệu nghi chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em được cho là tìm thấy trong số đồ đạc của ông tại Philippines. Theo Page Six, thông tin xuất phát từ lời trình báo của Thomas Markle Jr., con trai ông, người cho biết đã phát hiện các tài liệu đáng ngờ khi tìm kiếm đồ dùng trong những thùng đồ lưu trữ của gia đình.

Vụ việc được cho là đã được báo cáo với cơ quan chức năng tại Philippines và một số cơ quan ở Mỹ. Tuy nhiên, các cáo buộc chưa được xác định tại tòa án, và những thông tin về nội dung tài liệu vẫn cần được cơ quan điều tra xác minh.

Con trai báo cảnh sát sau khi phát hiện tài liệu đáng ngờ

Theo The Sun, Thomas Markle Jr. cho biết ông phát hiện các hình ảnh và video đáng ngờ trong số đồ đạc được lưu trữ tại nơi ở của cha mình ở Cebu, Philippines. Các tài liệu được cho là nằm trong những thùng chứa đồ gia đình, cùng điện thoại cũ, ổ cứng, băng VHS và nhiều vật dụng khác.

Thomas Markle Jr. nói rằng ông bị sốc trước những gì phát hiện được và quyết định báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Theo lời kể được truyền thông đăng tải, ông đã liên hệ với các cơ quan tại Mỹ từ tháng 7/2026, trong đó có FBI, cảnh sát bang Pennsylvania và Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC).

Sau đó, ông tiếp tục trình báo với cơ quan chức năng tại Philippines. Theo các thông tin được công bố, giới chức nước này đang chuẩn bị thu giữ những tài liệu liên quan để phục vụ việc kiểm tra và giám định pháp y.

Thomas Markle Jr. tuyên bố việc phát hiện các tài liệu khiến ông quyết định chấm dứt mối quan hệ với cha. Ông nói rằng mình đã hỗ trợ và chăm sóc cha trong nhiều năm, nhưng sẽ không tiếp tục làm như vậy sau sự việc. Ông cũng cho biết chỉ sẵn sàng liên hệ lại nếu cần cung cấp lời khai phục vụ quá trình điều tra.

Dù vậy, những thông tin về nguồn gốc, người lưu trữ và bản chất của các tài liệu vẫn cần được làm rõ. Việc một người báo cáo về tài liệu nghi phạm pháp không tự động chứng minh người bị nhắc đến đã sở hữu hoặc sử dụng chúng trái pháp luật.

Cơ quan chức năng được cho là đang xem xét vụ việc

The Page Six và The Sun, cơ quan chức năng tại Philippines đã thành lập nhóm chuyên trách để xem xét vụ việc, trong đó có sự tham gia của các đơn vị phụ trách phòng, chống buôn người và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Ở Mỹ, Thomas Markle Jr. cho biết ông đã gửi thông tin đến các cơ quan liên quan. Một nguồn tin được The Sun dẫn lời nói rằng FBI đã nhận được bản khai của ông và có thể phối hợp với các nhà điều tra tại Philippines do Thomas Markle Sr. là công dân Mỹ, đồng thời có khả năng vụ việc liên quan đến những hành vi bị cáo buộc xảy ra trên lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin với việc chính thức xác nhận mọi cáo buộc hoặc kết luận một cá nhân phạm tội. Tại thời điểm các bài báo được đăng tải, chưa có kết luận điều tra công khai chứng minh Thomas Markle Sr. là người tạo ra, tải xuống hoặc lưu trữ những tài liệu bị cáo buộc. Các thông tin về số lượng và nội dung tài liệu cũng chưa được xác minh độc lập thông qua kết quả giám định được công bố.

Page Six cho biết họ chưa nhận được phản hồi ngay lập tức từ Thomas Markle Sr. và Thomas Markle Jr. trước các yêu cầu bình luận. Đại diện của Meghan Markle và Hoàng tử Harry cũng chưa phản hồi với tờ báo này.

Chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan Markle lên tiếng bênh vực cha

Trong khi vụ việc thu hút sự chú ý, Samantha Markle, chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan Markle, đã lên tiếng bảo vệ cha và phản bác những cáo buộc do em trai đưa ra.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, Samantha cho rằng chưa có bằng chứng chứng minh cha mình là người tải xuống các tài liệu bị nghi vấn. Bà cũng đặt câu hỏi về khả năng những thiết bị lưu trữ đã bị người khác tiếp cận trong thời gian Thomas Markle Sr. không trực tiếp sử dụng chúng.

Những phát biểu này thể hiện quan điểm của Samantha Markle, không phải kết luận của cơ quan điều tra. Tương tự, lời trình báo của Thomas Markle Jr. cũng cần được kiểm chứng thông qua quá trình thu thập chứng cứ và giám định kỹ thuật số.

Sự khác biệt trong phản ứng của các thành viên gia đình khiến vụ việc càng thu hút sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm pháp lý cần dựa trên chứng cứ và kết quả điều tra, thay vì những phát biểu đối lập giữa các thành viên.

Mối quan hệ rạn nứt kéo dài với Meghan Markle

Thomas Markle Sr. là cha ruột của Meghan Markle, hiện được biết đến với tước hiệu Nữ công tước xứ Sussex sau khi kết hôn với Hoàng tử Harry vào năm 2018. Ông từng làm việc trong lĩnh vực chiếu sáng truyền hình và có hai người con là Thomas Markle Jr. và Samantha Markle với người vợ đầu, Roslyn Loveless.

Mối quan hệ giữa Thomas Markle Sr. và Meghan Markle rạn nứt trước đám cưới của cô với Hoàng tử Harry. Trước hôn lễ, ông thừa nhận đã tham gia dàn dựng những bức ảnh paparazzi về mình, gây tranh cãi trên truyền thông. Sau đó, ông không tham dự đám cưới của con gái vì các vấn đề sức khỏe và hai cha con dần xa cách.

Kể từ năm 2018, mối quan hệ giữa họ nhiều lần trở thành đề tài trên báo chí quốc tế. Thomas Markle Sr. từng công khai nói về mong muốn hàn gắn với con gái, trong khi Meghan không xuất hiện cùng cha tại các sự kiện công khai trong nhiều năm.

Theo các thông tin trước đó, Thomas Markle Sr. đã trải qua nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm đột quỵ và phẫu thuật cắt cụt chân trái sau biến chứng nghiêm trọng. Ông được cho là đã trở về Mỹ vào tháng 5/2026 và đang được chăm sóc tại một cơ sở phục hồi chức năng ở bang Florida.

Hiện chưa có thông tin công khai cho thấy Meghan Markle hoặc Hoàng tử Harry đã đưa ra tuyên bố về cuộc điều tra mới nhất. Những suy đoán về việc vụ việc có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ cha con rạn nứt cũng chưa thể được xác nhận.

Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình xác minh. Trong khi cơ quan chức năng tiếp tục xem xét những thông tin được trình báo, các cáo buộc đối với Thomas Markle Sr. cần được nhìn nhận thận trọng cho đến khi có kết quả điều tra chính thức.

*Theo PageSix, International Business Times UK, The Sun