Chúng ta đều biết rằng chuẩn bị quà cáp cho Giáng sinh và năm mới là một "cuộc chiến" thực sự về thời gian và sự khéo léo. Trong khi hội chị em bỉm sữa chỉ mong gói cho nhanh gọn lẹ để còn lo cơm nước, thì Meghan Markle lại mang đến một làn gió "quý tộc" với mẹo gói quà bằng khăn lụa trong chương trình mới trên Netflix.

Ý tưởng thì hay đấy, nhân văn đấy, nhưng cách thể hiện lại khiến dân tình cảm thấy... quá sức mệt mỏi. Và chính sự "cồng kềnh" không cần thiết này đã trở thành nguồn cảm hứng cho một Tiktoker tạo nên đoạn clip parody (nhại lại) hài hước đến mức thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Từ một lời khuyên đậm chất "hoàng gia"...

Câu chuyện bắt đầu từ series đặc biệt trên Netflix mang tên "With Love, Meghan" (Tạm dịch: Gửi gắm yêu thương cùng Meghan). Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội, Nữ công tước xứ Sussex đã hào hứng chia sẻ quan điểm của mình về nghệ thuật tặng quà. Cô khẳng định rằng hầu như bất cứ thứ gì trên đời này đều có thể gói lại một cách đẹp đẽ. Để minh chứng cho điều đó, Meghan giới thiệu phương pháp gói quà Furoshiki nổi tiếng của Nhật Bản – nghệ thuật sử dụng những tấm vải vuông để bọc và vận chuyển đồ đạc.

Trong show, Meghan hướng dẫn khán giả: "Bạn chỉ cần ghé vào một tiệm đồ cũ, tìm những thùng khăn quàng cổ có giá vài đô la". Ý tưởng của cô là dùng những chiếc khăn mang họa tiết lễ hội, đậm chất vintage để bọc những món quà, cụ thể là một chai rượu vang, để tặng cho gia đình và bạn bè. Nghe qua thì thật sự rất thơ mộng, vừa bảo vệ môi trường, vừa thể hiện sự tinh tế của người tặng. Thế nhưng, khoảng cách từ lý thuyết trên màn ảnh đến thực tế vụng về của đời thường lại là một quãng đường rất xa, và chính khoảng cách ấy đã tạo nên tiếng cười.

...Đến màn "cà khịa" đi vào lòng người của TikToker triệu view

Michael Pavano, một ngôi sao TikTok nổi tiếng với những video hài hước châm biếm về Nữ công tước, đã không bỏ lỡ cơ hội này. Anh chàng ngay lập tức tung ra một video mới toanh với tựa đề: "Nữ công tước Meghan dạy bạn mẹo gói quà Giáng sinh". Trong clip, Michael tái hiện lại cảnh Meghan loay hoay với mớ khăn lụa để gói chai rượu, nhưng với một thái độ "diễn sâu" đầy hài hước.

Điểm nhấn của video nằm ở câu thoại đầy tính mỉa mai của Michael: "Ai mà lại muốn đi lấy cái túi giấy rồi bỏ chai rượu vào đó chứ? Làm thế áp lực quá, căng thẳng quá đi mất...". Câu nói này đã đánh trúng vào tâm lý của người xem: Rõ ràng việc bỏ chai rượu vào túi giấy chỉ mất 3 giây, trong khi việc quấn khăn theo kiểu "quý tộc" kia lại tốn cả đống thời gian và công sức. Không chỉ nhại lại thao tác, Michael còn bắt chước cả thói quen hay nói chuyện với ê-kíp quay phim của Meghan.

Anh chàng liên tục quay sang hỏi người quay phim giả định khi giả vờ quên cách làm, một chi tiết nhỏ nhưng thâm thúy, ám chỉ việc Meghan thường xuyên tương tác với đội ngũ sản xuất Netflix để tạo cảm giác tự nhiên nhưng lại thành ra gượng gạo.





Cộng đồng mạng: "Cười ra nước mắt" nhưng vẫn gật gù công nhận

Đoạn clip nhanh chóng cán mốc 1,1 triệu lượt xem trên Instagram và gần 900 ngàn lượt xem trên TikTok, chứng tỏ sức hút không hề nhỏ của chủ đề này. Dưới phần bình luận, dân mạng đã để lại hàng nghìn phản hồi, đa số đều tỏ ra thích thú vì sự "trúng tim đen" của video. Một người hâm mộ đã để lại biểu tượng mặt cười ra nước mắt và thú nhận: "Tôi đã đợi cái video này kể từ lúc thấy cô ấy ngồi gói chai rượu trên show! Bạn đã không làm tôi thất vọng".

Sự hài hước còn được đẩy lên cao trào khi một tài khoản khác bình luận đầy châm biếm về tính "bình dân" trong lời khuyên của Meghan: "Tôi nhận được hàng triệu lá thư mỗi năm hỏi làm sao để gói rượu! Rõ ràng là phải dùng một chiếc khăn Gucci vintage mua ở cửa hàng đồ cũ rồi, haha". Mọi người đều ngầm hiểu rằng, việc tìm một chiếc khăn lụa đẹp, rẻ ở cửa hàng đồ cũ không hề dễ dàng như lời Meghan nói, và đôi khi cái giá của sự "vintage" đó còn đắt hơn cả chai rượu.

Thậm chí, ngay cả những người tự nhận là fan của Meghan cũng không thể nhịn cười. "Tôi thực sự yêu thích các chương trình của Meghan, nhưng tôi vẫn phải cười bò ra với màn bắt chước của bạn", một khán giả chia sẻ. Có vẻ như, sự phức tạp hóa vấn đề của Meghan là điều mà ai cũng nhận ra: "Cô ấy luôn tìm ra những cách mới mẻ để làm phức tạp hóa mọi thứ lên", một người dùng Instagram kết luận.

Thực ra, nếu nhìn nhận một cách công tâm, phương pháp Furoshiki mà Meghan gợi ý là một nét văn hóa rất đẹp và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, lý do khiến nó trở thành đề tài châm biếm nằm ở bối cảnh và cách truyền tải. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi ai nấy đều quay cuồng với deadline và việc nhà, những giải pháp nhanh - gọn - tiện luôn được ưu tiên hàng đầu. Việc Meghan biến một hành động đơn giản (tặng rượu) thành một quy trình nghệ thuật phức tạp, cộng thêm thái độ có phần xa rời thực tế, đã vô tình tạo ra phản ứng ngược.

Video parody của Michael Pavano không chỉ là một clip giải trí, nó còn là tiếng nói chung của số đông: Chúng ta trân trọng sự tinh tế, nhưng đôi khi sự đơn giản và chân thành mới là điều quý giá nhất. Bạn có thể gói chai rượu bằng khăn lụa, bằng giấy báo cũ hay đơn giản là một chiếc túi giấy, miễn là món quà đó được trao đi bằng cả tấm lòng. Còn nếu muốn học theo phong cách hoàng gia? Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ kiên nhẫn và... đủ khăn lụa vintage trong tủ đồ nhé!