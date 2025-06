Trong tập cuối của podcast "Confessions Of A Female Founder", Meghan Markle (Mỹ) đã có cuộc trò chuyện với Sara Blakely, nhà sáng lập Spanx và là mẹ của bốn người con. Hai người mẹ đã chia sẻ về những khó khăn khi đặt tên cho doanh nghiệp, và từ đó, Meghan đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ sắp có con: "Nếu bạn đã có ý tưởng về tên em bé, hãy giữ kín trong lòng cho đến khi con chào đời. Đừng hỏi ý kiến của bất kỳ ai".

Lời khuyên này dường như là một lời ám chỉ đến mâu thuẫn trước đó giữa vợ chồng Meghan và Hoàng gia Anh về việc đặt tên cho con gái Lilibet, theo tên thân mật của cố Nữ vương Elizabeth II. Việc đặt tên này đã gây ra nhiều tranh cãi, với một số thông tin cho rằng Nữ vương chưa bao giờ đồng ý với việc sử dụng biệt danh của mình. Tuy nhiên, Harry và Meghan luôn khẳng định họ đã được sự cho phép của Nữ vương.

Theo cuốn sách "Charles III: New King, New Court, The Inside Story" của Robert Hardman, một phụ tá của Nữ vương từng kể lại rằng bà đã "tức giận nhất từ trước đến nay" vào năm 2021 sau khi vợ chồng Sussex thông báo họ đã được bà ban phước để đặt tên con gái là Lilibet. Nữ vương được cho là đã nói với các phụ tá: "Tôi không sở hữu cung điện hay những bức tranh, tôi chỉ sở hữu tên của mình, và giờ họ đã lấy nó đi".

Biệt danh Lilibet bắt nguồn từ khi công chúa Elizabeth còn nhỏ và không thể phát âm chính xác tên mình. Ông nội của bà, Vua George V, đã gọi bà là Lilibet, bắt chước cách bà cố gắng nói "Elizabeth", và cái tên này đã gắn bó với bà từ đó. Trong khi đó, các luật sư của vợ chồng Sussex đã gửi thư pháp lý đến BBC và các nhà xuất bản khác, khẳng định thông tin trên là sai sự thật và mang tính phỉ báng. Người phát ngôn của họ cũng khẳng định rằng họ đã nói chuyện với cố Nữ vương. Tuy nhiên, một số báo cáo khác cho rằng Nữ vương đã được hỏi ý kiến nhưng không thể từ chối, trong khi BBC đưa tin một nguồn tin từ Cung điện cho biết Nữ vương không hề được hỏi về việc sử dụng cái tên này.

Hiện tại, Meghan Markle và Hoàng tử Harry đang sống tại Montecito (California, Mỹ) cùng hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Meghan vừa phát hành tập cuối của podcast "Confessions Of A Female Founder" trong tuần này.

Theo People