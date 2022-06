Mẹ xinh như hot girl bồng 2 con nhỏ đến lễ tốt nghiệp, tâm sự khó khăn đủ bề khi vừa đi học vừa theo nghiệp "bỉm sữa"

Những ngày vừa qua, cư dân mạng đang truyền tay nhau loạt hình ảnh một nữ sinh dẫn theo hai con đến dự lễ tốt nghiệp của mình. Được biết, cô nàng này đã kết hôn từ năm 3 Đại học, sau đó liên tiếp sinh đến hai cậu con trai cho đến quãng thời gian tốt nghiệp.

Bên cạnh hàng loạt lời khen tặng dành cho nhan sắc ấn tượng của chính chủ và hai cậu con trai, những tranh cãi xung quanh câu chuyện này cũng nhận về không ít sự chú ý.

Chân dung "mẹ bỉm" và hai cậu con trai đang gây sốt MXH

Theo tìm hiểu, "người mẹ" đặc biệt trong loạt ảnh này là cô nàng Hoàng Thị Thuỳ, sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non của trường Đại học Sư phạm - trường Đại học Vinh. Chia sẻ về ngày tốt nghiệp của mình, Thuỳ cho biết thực tế Thùy không ra trường đúng hạn mà muộn hơn 1 năm so với bạn bè cùng khoá. Lý do là bởi thời gian sinh con trùng với thời gian thực tập nên Thùy đã quyết định bảo lưu một kỳ để toàn tâm chăm sóc con.

Thuỳ tâm sự thêm, cô nàng cảm thấy vô cùng may mắn vì được chồng và gia đình ủng hộ hết mực để hoàn thành việc học. Tuy nhiên, để duy trì cả hai công việc chăm con và học tập cũng khiến Thuỳ gặp không ít áp lực và mệt mỏi.

"May cho mình là thời gian sinh em bé trúng vào lịch học trực tuyến nên cũng tiện cho mình vừa học vừa chăm con. Tuy vất vả thật đấy, nhưng sau khi hoàn thành hết chương trình, bản thân cũng cảm thấy hài lòng vì vừa có một gia đình nhỏ lại có tấm bằng tốt nghiệp", Thùy nói.

Ngày tốt nghiệp của Thuỳ càng ý nghĩa hơn khi có sự góp mặt của hai cậu con trai

Thuỳ cho biết, người chồng hiện tại hơn cô 9 tuổi. Cả hai có quá trình tìm hiểu kỹ càng trước khi đi đến quyết định kết hôn. Mặc dù tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, song với cô nàng, đó là cả một hành trình phấn đấu để cân bằng giữa thời gian chăm sóc gia đình và thời gian đi học.

"Đối với mọi người, tấm bằng loại Khá có thể là điều bình thường nhưng với mình đó cũng là một nỗ lực. Bởi ngoài việc học, mình còn vướng bận chuyện gia đình và hai con nhỏ, nên mình rất hài lòng với những điều đã đạt được", Thuỳ tâm sự.

Mục tiêu trong thời gian sắp tới của cô nàng là chú tâm vào nuôi dạy con và phát triển cửa hàng quần áo do cô làm chủ. Thuỳ cũng hy vọng, trong tương lai sau khi cửa hàng ổn định và hai con đủ cứng cáp, cô nàng sẽ quay trở lại với nghề giáo viên mầm non theo đúng chuyên ngành mình đang học.

Nhan sắc xinh xắn của bà mẹ hai con

Cô nàng tạo dáng đủ kiểu trong ngày đặc biệt

Gia đình đã đến chung vui trong ngày lễ tốt nghiệp của cô nàng

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thùy

Ảnh: Nhân vật cung cấp