Lần đầu đóng phim, nữ diễn viên đã đóng cảnh nóng với bạn diễn lão luyện, quay một lần ăn ngay

Bên cạnh "ngũ giác tình yêu" chồng chéo cùng những ràng buộc khiến các nhân vật khó lòng quay đầu, những phân cảnh nóng bỏng trong trailer "Chị chị em em 3" lập tức gây chú ý trên mạng xã hội. Trong đó, cảnh mở đầu phim thuộc về Nguyễn Thanh Hảo, người đẹp sinh năm 1999 lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai một cô gái làng chơi.

Thanh Hảo kể lúc ghi hình cô rất ngại và căng thẳng vì đây là lần đầu tiên trải nghiệm một phân cảnh táo bạo như vậy. "Tôi phải uống một chút rượu để lấy tinh thần. May mắn là cảnh quay khá suôn sẻ, một lần ăn ngay và đạt được hiệu quả mà ê-kíp mong muốn", cô chia sẻ.

Áp lực của người đẹp không chỉ đến từ tính chất cảnh quay. Không có kinh nghiệm diễn xuất, cô phải thực hiện cảnh nóng với một bạn diễn đã dày dạn trên phim trường. Sự chênh lệch ấy khiến Thanh Hảo luôn lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến bạn diễn. Vai diễn cũng đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc và tương tác gần gũi, điều mà một người quen tạo dáng trước ống kính thời trang như cô chưa từng làm.

Tại buổi showcase giới thiệu phim ngày 23/9, Thanh Hảo từng thừa nhận đã cân nhắc rất lâu trước khi nhận lời, thậm chí mang chuyện này ra bàn với bố mẹ. Kết quả không như cô mong đợi.

"Bố mẹ không đồng ý cho tôi đóng cảnh nóng vì thấy không phù hợp với thuần phong mỹ tục và những giá trị mà gia đình luôn gìn giữ. Thậm chí, gia đình đã phản đối rất gay gắt, đến mức tôi hiểu rằng nếu vẫn quyết định tham gia, mình có thể phải đối diện với việc không được gia đình chấp nhận, thậm chí không còn được về nhà như trước", Thanh Hảo kể.

Sinh ra trong một gia đình truyền thống, việc nhận vai cô gái làng chơi là quyết định khiến người đẹp giằng xé nội tâm rất nhiều. Dù vậy, cô vẫn chọn bước tiếp. "Không phải muốn nổi loạn hay bất chấp gia đình, mà vì hiểu rằng những cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng xuất hiện lần thứ hai. Nếu chỉ vì sợ hãi mà từ chối, có lẽ sau này tôi sẽ luôn tự hỏi rằng nếu ngày đó mình can đảm hơn thì mọi chuyện sẽ ra sao", cô nói.

Càng gần ngày phim ra rạp, Thanh Hảo càng hồi hộp. Cô hy vọng theo thời gian gia đình sẽ hiểu và tôn trọng lựa chọn của mình, "bởi sâu thẳm bên trong, tôi vẫn luôn mong muốn được gia đình yêu thương và tự hào về mình".

Lần đầu đóng phim đã nhận ngay cảnh nóng, Thanh Hảo không giấu nỗi lo mình sẽ bị khán giả đóng khung vào những vai gợi cảm. Cô mong người xem nhìn nhận đây là một thử thách chứ không phải giới hạn của bản thân trong điện ảnh.

"Có thể thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng đối với tôi là một trải nghiệm đáng giá trên hành trình khai phá những kỹ năng mới của bản thân", người đẹp cho biết. Theo cô, vai diễn này giúp cô hiểu rõ hơn những thử thách của nghề diễn và càng muốn nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật.

Dù chỉ có thời lượng ngắn, Thanh Hảo vẫn chủ động đi học diễn xuất với Kathy Uyên để làm quen với việc truyền tải cảm xúc qua ánh mắt, lời thoại và tương tác trước máy quay. Cô cũng đăng ký học catwalk với siêu mẫu Võ Hoàng Yến để thêm tự tin.

Vai diễn đến với cô sau một lời mời casting từ ê-kíp. "Đây là nhân vật có hoàn cảnh và những trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với bản thân ngoài đời thật nên tôi phải dành nhiều thời gian chuẩn bị", Thanh Hảo nói.

Nguyễn Thanh Hảo sinh năm 1999, là Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2022 và lọt Top 29 Miss Universe Vietnam 2024. Trước "Chị chị em em 3", cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang.

"Chị chị em em 3" do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cầm trịch, lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, khai thác những mối quan hệ tình cảm phức tạp, bí mật và khát vọng cá nhân trong một xã hội nặng lễ giáo. Phim do Lotte Entertainment phát hành, khởi chiếu toàn quốc từ 30/10/2026.