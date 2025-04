Mẹ trẻ bế con nhỏ lang thang giữa Hà Nội được công an hỗ trợ về quê an toàn

Vào khoảng 13h ngày 6/4/2025, người dân tại khu vực ngã 3 Văn Trai (xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội) hát hiện một người phụ nữ trẻ địu con nhỏ (khoảng 1 tuổi) đi lang thang giữa trời nắng, dáng vẻ mệt mỏi, không có giấy tờ tùy thân và không thể giao tiếp bằng tiếng Kinh.

Người dân đã lập tức báo cho chính quyền địa phương. Công an xã Văn Phú nhanh chóng tiếp cận, đưa hai mẹ con về trụ sở để đảm bảo an toàn và tiến hành xác minh.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng được biết người phụ nữ tên là G.T.C (sinh năm 1990), hộ khẩu thường trú tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.





Chị C cho biết, từ tháng 3/2025, chị cùng chồng đưa con xuống Hà Nội tìm việc làm. Tuy nhiên, do không tìm được việc lại xảy ra mâu thuẫn với chồng, chị đã ôm con bỏ đi, không mang theo giấy tờ hay tiền bạc.

Lực lượng Công an xã nhanh chóng liên hệ Công an xã Mường Lạn để xác minh nhân thân, đồng thời hỗ trợ, bố trí xe khách đưa hai mẹ con chị C về quê.

Đến 14h ngày 7/4, chị C và con nhỏ đã an toàn trở về nhà trong sự vui mừng, xúc động của người thân. Gia đình chị sau đó đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Văn Phú, đặc biệt là Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng Công an xã và Thiếu tá Phạm Thái Hà – những cán bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ.