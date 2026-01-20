Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tết chưa tới mà bảng chi tiêu đã âm 5 triệu - tôi thật sự không biết cắt ở đâu

Gia đình chị có hai con nhỏ, thu nhập gộp của hai vợ chồng dao động khoảng 30 triệu đồng/tháng. Trong nhiều năm, khoản tiền dành cho Tết của gia đình thường được trích từ tiền lương tháng Chạp và một phần tiền để dành trong năm, không vay mượn, không phát sinh nợ.

Tết năm nay, chị Lan đặt mục tiêu rõ ràng: giữ ngân sách Tết trong khoảng 30 triệu đồng, coi đó là mức tối đa gia đình có thể xoay xở mà không ảnh hưởng đến chi tiêu sau Tết.

Nhưng khi lập bảng dự trù, chị nhận ra một điều khiến mình “đứng hình”: các khoản chi quen thuộc đã vượt mốc đó 5 triệu đồng.

Tôi chỉ ghi đúng những khoản năm nào cũng có

Khác với thói quen mua sắm tới đâu tính tới đó, năm nay chị Lan quyết định liệt kê toàn bộ các khoản chi Tết trước khi xuống tiền, đúng như cách nhiều bảng chi tiêu đang lan truyền trên mạng xã hội.

“Không có khoản nào là mua thêm. Tôi chỉ ghi lại đúng những khoản mà năm nào gia đình cũng phải chi,” chị nói.

BẢNG DỰ TRÙ CHI TIÊU TẾT

Khoản chi Dự kiến (đồng) Thực phẩm Tết, cỗ bàn 8.000.000 Quà biếu hai bên nội – ngoại 7.000.000 Lì xì 5.000.000 Dọn dẹp, trang trí nhà cửa 3.000.000 Quần áo Tết cho gia đình 4.500.000 Đi lại, chi phát sinh 2.500.000 Tổng cộng 35.000.000

Với bảng này, ngân sách Tết 30 triệu đồng bị vượt 5 triệu, dù chưa tính đến các phát sinh khó lường trong những ngày giáp Tết.

“Lúc cộng ra tổng, tôi phải xem lại từng dòng. Không có khoản nào là xa xỉ, nhưng tổng thì rõ ràng là quá sức”, chị Lan chia sẻ.

Âm tiền không phải vì tiêu hoang, mà vì các khoản nhỏ cộng dồn

Theo chị Lan, điều khiến chị bối rối nhất là không biết nên cắt ở đâu:

- Thực phẩm đã tính ở mức vừa phải cho nhiều ngày Tết

- Quà biếu liên quan đến hai bên gia đình, khó giảm mạnh

- Lì xì là khoản dễ gây so sánh nếu đột ngột cắt

- Quần áo chủ yếu mua cho trẻ nhỏ, đã hạn chế tối đa vì cả năm đã không sắm sửa gì nhiều

- Phần phát sinh đã để ở mức thấp

"Cắt khoản nào cũng thấy có lý do để giữ lại. Nhưng nếu giữ nguyên, ngân sách Tết chắc chắn vượt khả năng của gia đình", chị nói.

Khi bảng chi tiêu phản ánh đúng áp lực tài chính dịp Tết

Ở góc độ tài chính, trường hợp của chị Lan không hiếm. Với nhiều gia đình thành thị có thu nhập khoảng 25–35 triệu đồng/tháng, Tết là thời điểm duy nhất trong năm mà tổng chi có thể vượt một tháng lương, do nhiều khoản dồn cùng lúc.

Vấn đề nằm ở chỗ: mỗi khoản riêng lẻ đều hợp lý, nhưng khi cộng lại, tổng chi lại vượt ngưỡng an toàn tài chính.

"Trước đây, vì không ghi ra, tôi chỉ thấy mệt sau Tết. Năm nay, ghi ra sớm nên thấy mệt ngay từ đầu", chị Lan nói.

Một bảng chi tiêu chưa có lời giải

Thay vì vội vàng cắt giảm, chị Lan quyết định giữ nguyên bảng dự trù này như một cảnh báo, để tiếp tục rà soát trong những tuần tới.

"Tôi chưa tìm ra đáp án ngay. Nhưng ít nhất, tôi biết chắc rằng nếu không điều chỉnh, gia đình sẽ phải gồng gánh sau Tết". chị chia sẻ.

Câu chuyện của chị Lan cho thấy, bảng chi tiêu Tết không chỉ là phép cộng tiền, mà còn là thước đo khả năng tài chính thực tế của mỗi gia đình. Khi Tết chưa tới mà bảng chi tiêu đã âm, điều đáng lo không phải là con số 5 triệu, mà là việc các khoản chi đang vượt khỏi giới hạn thu nhập mà gia đình có thể chịu đựng.