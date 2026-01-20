Bảng chi tiêu Tết trị giá 139 triệu: Biếu bố mẹ 100 triệu, 39 triệu còn lại làm những gì?

“Năm nay tiêu Tết tiết kiệm thôi”.

Đây có thể là suy nghĩ của không ít người ở thời điểm hiện tại. Tết thì đương nhiên không thể không tiêu tiền, quan trọng là tiêu sao cho khéo, vừa đủ để Tết vui chứ không thành “Tết lo”.

Thế nên “tiết kiệm” là từ khóa gắn liền với tiêu Tết. Tâm sự của chàng trai trong câu chuyện dưới đây cũng vậy. Tuy nhiên nhìn vào bảng chi tiêu dịp Tết mà anh chia sẻ, nhiều người không khỏi thảng thốt: “Khó khăn mà còn cỡ này, không có khăn thì cỡ nào?”.

Bảng dự kiến chi tiêu Tết 2026 do anh đăng tải

Trong bài đăng của mình, anh viết: “Mình là nam, năm nay 33 tuổi, vẫn còn độc thân, nên chi tiêu tết cũng không quá nhiều cho bản thân, chủ yếu tập trung cho gia đình. Mình làm xa quê nên cũng chỉ về nhà được dịp Tết. Năm nay kinh tế khó khăn, nhưng mình vẫn cố gắng duy trì mức chi như mọi năm”.

Nhìn lại bảng dự trù tiêu Tết phía trên, có thể thấy đúng là chàng trai này không tiêu gì cho bản thân. Ngoài khoản 100 triệu biếu bố mẹ là lớn nhất, thì 34 triệu còn lại cũng đều là lì xì cho anh chị và các cháu, cũng như người thân họ hàng. Khoản 5 triệu - nhiều người đoán chắc là chi phí đi lại hoặc tiền mua sắm cho bản thân.

Công tâm mà nói, nhiều người đồng tình khen: Có người con, người em như thế này thì đúng là “mát ruột”.

Một người cảm thán: “Nếu vẫn duy trì được như mọi năm thì năm nay của bác là tốt đấy, chứ không khó khăn đâu. Nhìn mà nể quá, không biết thu nhập với chi tiêu hàng tháng sao chứ thế này là đủ hiểu tính bác này xởi lởi rồi”.

Một người băn khoăn: “Biếu như thế này chỉ ổn nếu bác có quỹ dự phòng, có tiền tiết kiệm thôi. Biết là đi làm cả năm Tết mới về, cũng muốn chu toàn cái Tết cho gia đình nhưng kiểu vét sạch tiền biếu bố mẹ, anh chị, các cháu xong bản thân không còn đồng nào thì cũng khá bấp bênh đấy. Năm tới chưa biết ra sao, nên giữ lại 1 ít cho mình”.

Một người khác lại bày tỏ: “Chẳng hiểu sao mọi người cứ chê nhiều với cả kêu người ta biếu ít lại. Bạn này cũng chỉ muốn lo cho bố mẹ, gia đình thôi, còn kiếm ra tiền để Tết tiêu hơn trăm triệu là mừng rồi. Người ta cũng chỉ chia sẻ chứ có xin lời khuyên đâu mà ai cũng động viên cắt giảm làm gì. Cứ bảo công việc chưa biết thế nào, thì vì chưa biết thế nào nên còn biếu được nhiều thì cứ biếu, cũng là 1 cách báo hiếu”.

Một người thẳng thắn: “Thu nhập tốt thì biếu nhiều. Thu nhập kém thì biếu ít. Liệu cơm gắp mắm. Việc này tôi thấy chẳng có gì đáng để suy nghĩ hay tranh cãi cả. Cũng là biếu bố mẹ mình, cho anh chị em ruột với các cháu của mình chứ đi đâu mà lo”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Sau khi nhận được những chia sẻ, góp ý của của cộng đồng mạng, chủ bài đăng tiết lộ thêm: “Cám ơn mọi người đã quan tâm và góp ý, mình chia sẻ thôi chứ cũng không có ý khoe mẽ làm gì cả. Mình hiện đang làm việc ở TP.HCM, ba mẹ mình ở miền Trung. Ông bà đều có lương hưu, hàng tháng cũng không lấy tiền mình gửi nên mình dành dụm thành 1 khoản, cuối năm biếu 1 thể. Còn về phần anh chị, mình học đại học 6 năm, anh chị cũng phụ ba mẹ nuôi mình nên Tết mình cũng biếu anh chị như 1 lời cảm ơn thôi”.

Lưu ý khi lên kế hoạch chi tiêu dịp Tết năm nay

Một lưu ý rất quan trọng khi lên kế hoạch chi tiêu dịp Tết năm nay, nhưng lại hay bị bỏ quên, đó là phải chuẩn bị sẵn ngân sách cho giai đoạn sau Tết.

Thực tế, Tết chỉ kéo dài vài ngày nhưng áp lực tài chính vào quãng 2-4 tuần sau đó vẫn chưa “giảm nhiệt”. Vì lúc này, chưa có lương tháng mới. Nếu chỉ chăm chăm tính xem Tết này tiêu bao nhiêu mà không dành trước một khoản để dành cho sinh hoạt hậu Tết, bạn rất dễ rơi vào cảnh “ăn Tết xong là hụt hơi”.

Sau Tết, các khoản chi cố định vẫn nguyên vẹn: tiền nhà, điện nước, học phí cho con, tiền xăng xe, ăn uống hằng ngày, thậm chí còn phát sinh thêm như tiệc tân niên, cưới hỏi đầu năm,...

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Việc chuẩn bị ngân sách sau Tết không có nghĩa là phải thắt chặt cực đoan trong Tết, mà là xác định rõ một “vùng an toàn” tài chính: trước khi quyết định tiêu cho Tết bao nhiêu, hãy tách riêng một khoản đủ sống tối thiểu cho ít nhất 4-6 tuần sau Tết và coi đó là tiền “bất khả xâm phạm”.

Khi đã khoanh vùng được khoản này, mọi quyết định chi Tết còn lại sẽ thực tế hơn, tránh tâm lý “còn bao nhiêu tiêu hết cho vui”. Cách làm này cũng giúp giảm áp lực tâm lý rất nhiều, bởi sau Tết bạn không phải bước vào guồng công việc mới trong trạng thái lo lắng vì tiền bạc. Thay vì cảm giác nặng nề ngay từ đầu năm, bạn có thể bình tĩnh sắp xếp lại chi tiêu, lên kế hoạch làm việc và tiết kiệm cho các mục tiêu dài hạn hơn.