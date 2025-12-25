Mẹ tôi cảnh báo: 5 kiểu rèm cửa tuyệt đối không được mua - treo lên là hối hận ngay lập tức

Trong nhà, rèm cửa tưởng nhỏ nhưng lại là chi tiết quyết định cảm giác tiện nghi và đẹp mắt của cả không gian. Nhiều người – trong đó có tôi trước đây – khi mua rèm chỉ quan tâm mẫu mã, màu sắc, mà quên mất tính thực tế khi sử dụng hàng ngày.

Mẹ tôi bảo: “Rèm cửa nhà phố không giống rèm trên phim. Chọn sai là tốn tiền, nặng việc, ở mãi chỉ thấy bất tiện.” Và đúng như vậy, sau khi trải nghiệm đủ kiểu rèm, tôi mới hiểu vì sao mẹ tôi luôn nhắc đến 5 điều tuyệt đối không nên mua dưới đây. Đây không phải mê tín hay kiêng kỵ gì – mà là kinh nghiệm xương máu của những người đã dùng, đã sai, và phải trả giá.

1. Đừng bao giờ mua rèm màu đỏ

Màu đỏ nhìn sang, nhìn may mắn thật, nhưng khi treo lên lại là câu chuyện khác:

- Rực đến mức… lấn át toàn bộ phòng.

- Rất khó phối đồ nội thất.

- Khi nắng chiếu vào, màu đỏ tạo cảm giác bí, nóng, ngột ngạt.

Ngoài việc dùng cho tiệc cưới hoặc trưng vài ngày, mẹ tôi tuyệt đối không bao giờ dùng rèm đỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Những gam màu trung tính, mềm mắt sẽ bền và dễ sống hơn rất nhiều.

2. Rèm Roman – đừng ham rẻ mà mua

Rèm Roman từng là “trend” một thời, tôi cũng từng thích kiểu kéo lên theo nếp gấp rất đẹp. Nhưng mẹ tôi dặn đúng:

- Ánh sáng vẫn lọt qua các khe → ngủ dậy rất khó chịu.

- Thanh treo dễ bị lỏng theo thời gian.

- Mỗi lần tháo lắp là một lần… phát bực.

Dùng vài tháng là thấy bất tiện, đẹp thì đẹp thật nhưng chỉ hợp show, không hợp sống.

3. Rèm dài chạm sàn chỉ hợp… trên phim

Nhìn trên ảnh thì rất sang – dài, bay, mềm mại. Nhưng thực tế:

- Bám bụi kinh hoàng chỉ sau vài tuần.

- Khó giặt, nặng, lâu khô.

- Nếu mang đi giặt khô → tốn tiền + phải làm thường xuyên.

Gia đình bình thường dùng rèm dài chạm sàn chẳng khác nào tự làm khổ mình, tăng gánh nặng dọn dẹp.

4. Đừng mua rèm quá dày và quá nặng

Nhiều người nghĩ rèm càng dày càng chắn nắng tốt. Nhưng trải nghiệm của mẹ tôi – và của chính tôi – lại hoàn toàn khác:

- Rèm nặng rất khó lắp và tháo để giặt.

- Khi giặt xong, treo lại cũng mệt… như tập tạ.

- Ít giặt vì ngại → phòng bí, dễ có mùi.

- Rèm dày chắn luôn cả gió → phòng kém thông thoáng.

Rèm có độ dày vừa phải là lựa chọn tối ưu, vừa đẹp, vừa dễ chăm.

5. Đừng bao giờ mua rèm quá rẻ

Rèm cửa giá thấp thường đi kèm hàng loạt rủi ro:

- Chất liệu nhanh xù lông, bạc màu.

- Nhiều loại dùng phụ gia rẻ → mùi hắc, dễ gây kích ứng.

- Một số mẫu còn có lượng formaldehyde cao, ảnh hưởng không khí trong nhà.

- Rèm đặt may gần như không trả lại được → hỏng là coi như mất tiền.

Mẹ tôi luôn bảo: “Thứ treo trong nhà 365 ngày, đừng chọn loại rẻ nhất. Chọn loại đúng nhất.”

Kết lại

Mẹ tôi bảo, rèm cửa không nhất thiết phải đắt, nhưng phải đúng. Đúng màu – đúng chất liệu – đúng nhu cầu.

Chỉ cần tránh 5 kiểu rèm trên, bạn sẽ:

- đỡ tốn công dọn dẹp,

- đỡ tốn tiền thay mới,

- nhà lúc nào cũng thoáng, sạch, dễ nhìn.