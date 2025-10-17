Mẹ tôi là "bà thánh tiết kiệm"

Ở tuổi 65, mẹ tôi vẫn giữ cho mình một lối sống giản dị nhưng ngăn nắp đến khó tin, thứ “triết lý tiết kiệm” mà ai nhìn qua cũng cười, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là cao tay. Dưới đây là 8 bí kíp tiết kiệm của mẹ tôi, nhìn qua tưởng quê, hơi vụng, nhưng lại cực kỳ hữu dụng và đáng học hỏi.

1. Hai cây thanh giằng thành tủ quần áo xịn xò

Nhà có một góc lõm nhỏ, vốn định đặt tủ quần áo. Nhưng mẹ tôi nói: “Chưa cần mua tủ, mẹ có cách này”. Bà chỉ mua hai cây thanh giằng như loại dùng phơi đồ, bắt cố định lên tường. Thế là có ngay “tủ treo” tiện lợi, quần áo treo rõ ràng, dễ lấy. Phía dưới bà còn đặt vài hộp nhựa đựng đồ lặt vặt. Tổng chi phí chưa tới 100 ngàn, mà trông vẫn gọn gàng như ai.

2. Túi giữ nhiệt của đồ ăn nhanh: bảo quản trái cây, rau củ cực đỉnh

Trước đây uống trà sữa hay đặt đồ ăn về, túi giữ nhiệt toàn vứt đi. Giờ mẹ tôi giữ lại hết, rửa sạch rồi dùng đựng trái cây trong tủ lạnh - đặc biệt là chuối, rau củ. Bà nói, nhờ lớp giữ nhiệt mà môi trường bên trong ổn định, chuối để 4-5 ngày vẫn vàng óng, rau không héo. Hóa ra bí quyết “bảo quản kiểu nhà hàng” lại nằm ngay trong… túi trà sữa cũ!

3. Khăn rửa mặt dùng một lần, tái sinh đủ kiểu

Mẹ tôi không bao giờ vứt ngay khăn rửa mặt dùng một lần. Bà gom lại, dùng để lau bếp, lau bàn, hoặc gói cùng gừng, ngải cứu làm túi ngâm chân. Đôi khi còn bó quanh đầu cây lau nhà để chà sàn siêu sạch. Mỗi miếng khăn được tận dụng 3-4 vòng, vừa tiết kiệm vừa sạch sẽ.

4. Tự cung tự cấp với rau sạch đầy ban công

Thay vì mua cây cảnh, mẹ tôi trồng toàn rau: hành, cải, rau thơm. Bà bảo: “Vừa xanh, vừa ăn được, tội gì không trồng.” Mùa đông thì muối dưa, làm kim chi, làm mắm. Thậm chí vỏ cam, vỏ bưởi bà cũng phơi khô, bỏ vào túi vải làm túi thơm hoặc nấu nước tắm khử mùi. Đúng kiểu: không có gì là rác, chỉ có thứ chưa được tận dụng thôi!

5. Chai nước suối là cứu tinh của tủ lạnh lộn xộn

Cửa tủ lạnh nhà tôi từng là “bãi chiến trường” – trứng lăn, nước sốt đổ, gói đồ rơi loảng xoảng. Mẹ chỉ cắt đôi chai nước suối, bỏ phần đầu, giữ phần thân làm hộp đựng. Xếp vài cái dọc theo cánh cửa, là có ngăn chứa riêng cho trứng, trái cây, gói gia vị. Đơn giản mà gọn cực kỳ, tận dụng từng cm trong tủ lạnh.

6. Lon sữa bột biến thành hộp đựng đồ

Nhà có cháu nhỏ, uống xong sữa bột đầy lon. Mẹ không bỏ đi mà rửa sạch, sơn lại, biến thành hộp đựng kẹp tóc, đồ chơi, đồ khô. Xếp chồng lên nhau là thành luôn “kệ mini” handmad. Tuy không đẹp kiểu Pinterest nhưng nhìn dễ thương, tiện lợi.

7. Kệ nhôm DIY sau cánh cửa

Ở sau cửa phòng, mẹ tự làm một kệ nhỏ bằng thanh nhôm ghép lại. Chiều ngang chỉ 10 cm thôi, nhưng đựng được từ thuốc, khăn giấy đến mỹ phẩm, nước rửa tay. Kệ nhìn giản dị, nhưng chịu tải tốt, lại chống ẩm và dễ lau chùi. Nhà nhỏ mà cảm giác rộng thêm cả mét vuông chỉ nhờ vài thanh nhôm rẻ tiền.

8. Quần jean cũ hóa túi treo tường

Những chiếc quần jean tôi mặc hồi sinh viên, mẹ giữ lại hết. Bà cắt phần túi sau, khâu lại thành túi treo, để kéo khóa, bút, kéo, kẹp tóc. Vừa bền, vừa “chất”, lại thành đồ decor lạ mắt.

Đằng sau sự tiết kiệm là cả một kho triết lý sống

Giờ tôi mới hiểu vì sao mẹ luôn nói “tiết kiệm là tôn trọng cuộc sống”. Những thói quen nhỏ bé đó không chỉ giúp tiết kiệm tiền, mà còn dạy tôi biết cách tận dụng từng món đồ, biết tự lo và tự tạo ra giá trị. Giữa một thời đại tiêu dùng ồn ào, có lẽ sống như mẹ - đơn giản, tự chủ, và biết quý từng điều nhỏ mới là “giàu có” thật sự.

Theo: Toutiao