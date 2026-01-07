Không robot, không đồ xịn: Nhà mẹ tôi vẫn sạch gấp mấy lần căn nhà “toàn công nghệ” của tôi

Từ khi mẹ tôi nghỉ hưu, bà gần như dành toàn bộ thời gian ở nhà. Không robot hút bụi, không kệ lưu trữ tiền triệu, không chai lọ tẩy rửa quảng cáo rầm rộ. Thế nhưng, nhà lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, bước vào là thấy nhẹ người ngay lập tức. Tôi từng hỏi mẹ bí quyết, và nhận ra: tất cả đều là những mẹo rất “đời”, rất rẻ, nhưng hiệu quả dài hạn.

Dưới đây là 7 mẹo dọn dẹp nhà cửa “không tốn kém” từ mẹ tôi – những điều ai cũng có thể áp dụng, dù nhà nhỏ hay lớn.

1. Sắp xếp đúng từ đầu, đỡ dọn về sau

Muốn nhà gọn, đừng dọn nhiều – hãy xếp thông minh

Mẹ tôi luôn nói: “Nhà bừa vì đồ không có chỗ ở cố định.” Thay vì lau dọn liên tục, bà dành thời gian sắp xếp lại hệ lưu trữ theo nhịp sinh hoạt:

- Tủ giày cao kịch trần ngay lối vào, giày đi thường xuyên để ngang tầm tay

- Bếp sắp theo thứ tự “rửa – thái – nấu”

- Tủ quần áo chia ngăn rõ ràng cho đồ lót, tất, khăn

Nguyên tắc quan trọng nhất: đồ hay dùng để chỗ dễ lấy – đồ ít dùng cất cao. Khi mọi thứ có “địa chỉ”, việc trả đồ về chỗ cũ trở thành phản xạ, không cần ép mình dọn dẹp.

2. Dọn ngay trong lúc làm, đừng chờ xong việc

Nấu ăn xong là… bếp xong luôn

Trong khi nấu, mẹ tôi luôn tranh thủ làm những việc rất nhỏ:

- Lau dầu mỡ vừa bắn bằng khăn ẩm

- Rửa dao, thớt ngay sau khi thái xong

- Đóng nắp gia vị, trả về kệ trước khi dọn cơm

Lý do rất đơn giản: vết bẩn mới thì lau 1 lần là sạch, để khô thì lau 10 lần chưa xong. Cách này không chỉ tiết kiệm công mà còn giảm hẳn tiền mua chất tẩy rửa.

3. Giữ mặt bàn càng trống càng tốt

Nhà trông gọn hơn chỉ vì… ít đồ bày ra

Bàn ăn chỉ có hộp khăn giấy. Mặt bếp chỉ để vài dụng cụ dùng hàng ngày. Bàn trang điểm – mỹ phẩm phân loại, cất hộp. Bàn làm việc – chỉ để đồ đang dùng.

Không có đồ vướng, lau chùi chỉ mất vài giây. Thậm chí, mẹ tôi bỏ hẳn bàn cà phê cồng kềnh, thay bằng xe đẩy nhỏ gọn, vừa tiện vừa tiết kiệm tiền mua đồ mới.

4. Lót giấy bạc ở bếp – mẹo rẻ mà “đáng tiền”

Bẩn thì thay, không cần cọ

Mẹ tôi lót giấy bạc dưới kiềng bếp. Dầu mỡ, nước canh trào đều rơi xuống giấy. Khi bẩn, chỉ việc tháo ra thay miếng mới.

Giấy bạc chịu nhiệt cao, an toàn khi nấu nướng. Nhờ vậy, bếp dùng nhiều năm vẫn sạch, không có mảng dầu mỡ cứng đầu – một mẹo vài nghìn đồng nhưng tiết kiệm hàng giờ lau dọn.

5. Giảm số lượng thùng rác trong nhà

Ít thùng rác = ít mùi, ít vi khuẩn

Nhà mẹ tôi chỉ có 2 thùng rác: bếp và nhà vệ sinh. Phòng khách, phòng ngủ… không cần.

Nhiều thùng rác khiến rác bị để lâu, dễ mùi và sinh vi khuẩn. Ít thùng hơn, rác được đổ mỗi ngày, nhà sạch mùi – lại còn tiết kiệm tiền túi rác.

6. Định kỳ dọn bỏ đồ không dùng

Nhà nhẹ đi, đầu óc cũng nhẹ theo

Cứ mỗi quý, mẹ tôi lại soát đồ:

- Quần áo 1 năm không mặc → cho hoặc quyên góp

- Đồ bếp thừa, bất tiện → bỏ

Hộp đựng, đồ trang trí mua theo hứng → loại dần

Nguyên tắc của mẹ: chỉ giữ thứ thật sự dùng và thích. Ít đồ hơn, nhà thoáng hơn, dọn dễ hơn – và tinh thần cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

7. Chăm đều đặn, không cần cầu kỳ

Nhà sạch là kết quả của thói quen, không phải tiền bạc

Mẹ tôi không có bí quyết “cao siêu”. Chỉ là làm đều, làm nhẹ, làm đúng lúc. Không dồn việc, không để nhà quá bẩn rồi mới dọn.

Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không cần cải tạo lớn hay mua đồ đắt tiền. Chỉ cần vài thói quen nhỏ, duy trì đủ lâu, nhà bình thường cũng trở thành nơi “chữa lành” mỗi khi bước về.

Và đúng là càng sống lâu, tôi càng thấy: Mẹ không dạy cách làm nhà cho đẹp – mẹ dạy cách sống sao cho nhà lúc nào cũng dễ thở.