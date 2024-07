Mẹ tiểu thư Hà My bật khóc, visual cô dâu như "xé truyện" bước ra

Sau bao ngày trông ngóng, cặp đôi Trí Thịt Bòa (Trí Phan, SN 1997) và bạn gái tiểu thư Hà My (SN 1997) đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngỡ ngàng bởi cả hai giữ kín thông tin ngày tổ chức, chỉ "đánh úp" dân tình bằng bộ ảnh lung linh.

Mới đây, cô dâu Hà My đã xả loạt ảnh trong đám hỏi. Mặc dù phải dậy makeup từ 4h sáng, song nhan sắc của Hà My vẫn cực kì rạng ngời, visual cực phẩm như "xé" truyện bước ra. Mặc dù không tổ chức quá rầm rộ hay cầu kì, song Trí Thịt Bòa và Hà My vẫn nhận nhiều lời khen bởi visual quá xứng đôi khi đứng cạnh nhau.

Những hình ảnh trong đám hỏi của Hà My được bạn bè đăng tải.

Cặp đôi chọn trang phục truyền thống với tone màu đỏ - trắng và có 2 lần thay đổi áo dài trong đám hỏi. Nếu Hà My thu hút với visual tiểu thư rạng ngời thì chú rể Trí Thịt Bòa lại ghi điểm với phong thái bình tĩnh cùng ánh nhìn "soft xỉu" khi luôn hướng về cô dâu.

Bên cạnh visual sáng ngời của cặp đôi, khoảnh khắc mẹ Hà My bật khóc trong đám hỏi của con gái cũng khiến nhiều người xúc động.

Mẹ Hà My khóc trong đám hỏi, mẹ chồng thơm má cô dâu đầy tình cảm

Nhan sắc rạng ngời của cô dâu.

Trí Thịt Bòa và Hà My đều là những nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng. Trí bắt đầu nổi lên từ năm 2020 nhờ vẻ ngoài đẹp trai, tài nấu ăn cực khéo và hay chia sẻ những kinh nghiệm dành cho dân gym. Trong khi đó, Hà My được biết đến là tiểu thư "cành vàng là ngọc", sở hữu visual chuẩn nàng thơ.

Tháng 1/2022, cặp đôi chính thức công khai trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung trên những video cá nhân, không ngại khoe cảnh tình tứ cho dân tình. Mới đây, cặp đôi gây ngưỡng mộ khi quyết định mua penthouse 13 tỷ. Khoản tiền mua nhà bao gồm mượn từ gia đình 2 bên, tiền cả 2 tích góp từ lâu và có vay thêm ngân hàng.

Cặp đôi không công khai ngày tổ chức ăn hỏi, nhưng khi "xả" ảnh nhận được sự quan tâm lớn

Nói đến quyết định "về chung một nhà", Trí từng chia sẻ: "Một ngày đẹp trời thức dậy và Trí muốn cầu hôn thôi. Mình cũng không biết nói sao nữa nhưng ngày đó cảm thấy rất là vui và tự nhiên thấy rằng "tới lúc rồi."

Động lực ngỏ lời cầu hôn của anh không hề hoa mỹ nhưng lại khiến Hà My xúc động, và đó cũng là lý do cặp đôi được người người, nhà nhà yêu thích nhờ sự chân thật, đời thường của mình.

Cặp đôi dự định sẽ tổ chức hai đám cưới - một buổi lễ thân mật cho hai bên gia đình vào tháng 12/2024, và một buổi lễ để bạn bè cùng chung vui vào tháng giêng năm 2025.

Hà My chọn tông makeu-up hồng và trang điểm nhẹ trong đám hỏi.