Mẹ Sài Gòn giới thiệu những đầu sách cực hay cho bé từ 0-3 tuổi

Sách vải

Sách vải cho bé chơi từ sơ sinh: bé nhỏ vài tháng tuổi sẽ có nhiều trải nghiệm nhất từ việc được nhìn màu sắc sặc sỡ và sờ mó, cầm nắm, cảm nhận các chất liệu khác nhau bằng tay (và cả bằng miệng/ lưỡi). Bộ sách vải này có đồ bấm kêu chít chít, sờ nắm kêu sột soạt vui tai, có các miếng tag ribbon bằng các chất liệu vải khác nhau để bé cảm nhận.

Sách vải thì dễ giặt sạch và không hư. Sách tiếng Anh các mẹ có thể mua ở Amazon. Sách tiếng Việt có thể mua ở các hiệu sách.

Sách boardbook cho bé sơ sinh

Boardbook nói chung là những quyển sách được bồi mỗi trang rất dày dặn, để bé nhỏ chơi cho chắc tay, không xé rách được. Với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì sách cần có hình vẽ to, đơn giản rõ ràng, màu sắc trắng đen (cho bé dưới 6 tháng), hoặc rực rỡ rõ ràng.

Set "Baby's very first black and white book" gồm 4 quyển nhỏ xinh trong 1 hộp. Kích thước sách khoảng 10cm gọn trong lòng bàn tay. Sách chủ yếu được in hoạ tiết trắng đen và ít màu đơn giản phù hợp cho bé nhỏ từ 3 tháng trở lên.

Ngôn ngữ: tiếng Anh. Sách tiếng Việt có thể mua ở các hiệu sách.

Sách touchy - feely/ sờ - chạm - cảm nhận

Bộ sách tương tác nội dung đơn giản chủ đề về các con vật, phát triển xúc giác và vốn từ vựng (tính từ) về xúc giác và cảm nhận của bàn tay.

Ví dụ: "thats not my bee, its stripes are too fluffy" thì phần thân ong có rất nhiều sợi lông mịn khi bé sờ tay vào sẽ biết cảm giác "fluffy" là gì. Hoặc "thats not my chick, its beak is too shiny", bé nhìn và sờ vào mỏ bạn gà là 1 miếng nhựa bóng có mút mềm ở trong, bé sẽ hiểu "shiny" là như thế.

Ngôn ngữ: tiếng Anh. Sách tiếng Việt có thể mua ở các hiệu sách.

Sách có miếng lật dở

Bộ sách tương tác của tác giả Guiliano Ferri. Sách tương tác từng trang có những miếng lật dở đầy ngạc nhiêm cho bé. Phù hợp làm sách đọc trước giờ đi ngủ của bé.

Đặc biệt quyển "Ú Oà" không có 1 dòng chữ nào bên trong nhưng con mình mê mẩn đặc biệt hồi 9-10-11 tháng, lúc biết chơi ú oà.

Ngôn ngữ: tiếng Việt.

Sách tương tác đẩy/ kéo/ xoay

Bộ sách tương tác với nhiều miếng kéo/ trượt/ đẩy từng trang với các chủ đề thân thuộc với cuộc sống quanh bé: thú cưng, vườn, biển, quán cà phê, mầm non..

4 quyển (Beach, Pets, Garden, Playtime) có hình vẽ thật to, ít chi tiết phức tạp, nội dung đơn giản, phù hợp với các bé nhỏ dưới 1 tuổi.

Các quyển còn lại có hình vẽ nhỏ hơn và nhiều chi tiết phức tạp hơn chút nên phù hợp với các bé 1 tuổi trở lên.

Ngôn ngữ: tiếng Anh.

Sách tương tác nam châm

Tương tự như sách sticker, nhưng sách này là nam châm nên chơi lại hoài được. Trong mỗi quyển sách có khoảng mấy chục miếng nam châm để con chơi dán theo chủ đề câu chuyện trong từng trang sách.

Ngôn ngữ: tiếng Anh.

Sách Wind-up xe/ tàu/ máy bay vặn dây cót

Trong sách, từng trang dở ra có đường ray cho xe vặn dây cót chạy. Bé nào chơi cũng rất vui. Quyển Wind-up train thì còn lấy được tất cả miếng ghép trong sách ra ghép thành đường ray xe lửa dài 2m ngoài sàn nhà. Quyển Tractor thì có rất nhiều miếng hình (bò, gà, heo, chó, cây cối) để dựng đứng lên tạo quang cảnh cho xe chạy.

Sách tô màu không dây bẩn Crayola Messfree

Nếu bé thích tô vẽ còn mẹ thích nhà sạch, không muốn bị "bất ngờ" với những vệt vẽ bậy quanh nhà của con, thì mẹ tìm mua sách tô màu MESSFREE của Crayola nhé. Sách vẽ/ tô màu này đi kèm với bút tô Wonder Color của Crayola luôn, bút chỉ ra màu mực khi được vẽ trên giấy MESSFREE, vẽ chỗ khác không ra mực. Sạch nhà mẹ khoẻ con vui.

Sách Ehon Nhật bản cho bé

Những quyển truyện trong bộ Ehon nội dung đơn giản, dễ thương, mang tính giáo dục cao, bé cũng rất thích, phù hợp với lứa tuổi của bé. Ngôn ngữ: tiếng Việt.

Sách tương tác âm thanh

Thể loại: phím đàn, và phát bài hát; hoặc truyện kể/ sách về loài vật/ thiên nhiên với nút bấm phát ra âm thanh của từng loài, từng vật để bé biết phân biệt. Ngôn ngữ: tiếng Anh.

Sách tương tác có series Cô bé Lulu

Cực kỳ cực kỳ đáng yêu và dễ thương dành cho các bé gái. Sách tương tác nhiều hình dạng vô cùng: lật dở, xúc giác, sáng tạo... Chủ đề về các mối quan hệ, đồ vật, không gian gần gũi quanh bé. Đặc biệt quyển "Lulu and the noisy baby" dành cho các chị gái bé chuẩn bị có thêm em nhỏ rất đáng yêu.

Ngôn ngữ: English

Series Cậu bé Pongpang (Bống Bang)

Đặc biệt phù hợp với các bé trai, có các nội dung khi các cậu giở chứng (không muốn ăn cơm, không chịu đi ngủ, bị ốm, đi vệ sinh…), dạy các bé cách cư xử đúng đắn, có trách nhiệm với các loài vật xung quanh..

Ngôn ngữ: song ngữ (các trang chính bằng tiếng Anh, trang cuối cùng tóm tắt tất cả nội dung bằng tiếng Việt).

Set Bé tập Yoga: Little Yoga

Sách dành cho bé 1-2 tuổi, và con gái mình 2 tuổi biết tập yoga theo sách các mẹ ạ. Bộ sách này dễ thương lắm, giúp bé nhận biết các con vật, bắt chước tư thế yoga đơn giản rất dễ dàng.

Ngôn ngữ: tiếng Việt

