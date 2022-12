"Mẹ ruột" Song Joong Ki ở Cậu Út Nhà Tài Phiệt: Diện mạo - thời trang đều xuất sắc nhưng ít đất diễn

Bên cạnh những mỹ nhân trẻ như Park Ji Hyun, Shin Hyun Bin, Tiffany, Cậu Út Nhà Tài Phiệt còn một mỹ nhân trung niên được yêu mến không kém phần là Jung Hye Young. Trong phim, cô vào vai Lee Hae In - mẹ của Do Joon (Song Joong Ki) - người cả đời sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc Soonyang. Từng là một minh tinh nổi tiếng, có xuất thân bị cho là không xứng đáng làm dâu con tài phiệt, Hae In vượt qua mọi rào cản để kết hôn với cậu út Soonyang. Sau đám cưới, cô và chồng tách biệt hoàn toàn khỏi công việc làm ăn của gia tộc và bị chủ tịch Jin đối xử như người ngoài.



Do Joon và mẹ

Chính sự ngọt ngào, tử tế của bố mẹ mới đã khiến Do Joon mở lòng và chấp nhận thực tại này

Cùng với dòng thời gian của Do Joon (mang linh hồn Hyun Woo), mẹ của anh - Lee Hae In cũng xuất hiện ở 3 giai đoạn khác nhau, ngoài 30 tuổi, ngoài 40 tuổi và khoảng U60. Mỗi giai đoạn, khán giả lại được thấy sự biến hóa linh hoạt của nữ diễn viên Jung Hye Young. Và dù ở độ tuổi nào của nhân vật thì nữ diễn viên 49 tuổi cũng xuất hiện đầy xinh đẹp, quý phái, đúng chuẩn một nữ minh tinh.

Lee Hae In ngoài 30

Lee Hae In ngoài 40

Và Lee Hae In ở độ tuổi U60

So với người được cho là mặc đẹp nhất Cậu Út Nhà Tài Phiệt - Tiffany - khách quan mà nói, Jung Hye Young cũng chẳng kém cạnh. Thậm chí trang phục của cô còn có phần nền nã, phù hợp với thị hiếu của khán giả hiện tại hơn. Diễn xuất đầy tinh tế và khéo léo cộng thêm nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung dù đã 49 tuổi khiến Jung Hye Young dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả mỗi lần xuất hiện. Chỉ tiếc thời lượng lên hình của nữ diễn viên không nhiều khi nhân vật của cô gần như không can dự vào chuyện kinh doanh của chồng con và cũng đứng ngoài lề tranh đấu gia tộc.

Điểm qua một số hình ảnh của nữ diễn viên ở Cậu Út Nhà Tài Phiệt: