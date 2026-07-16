Thời gian này, mạng xã hội lan truyền bài viết phản ánh một bé trai tại xã Ea Đrăng (tỉnh Đắk Lắk) nghi bị mẹ tạt nước sôi lên người. Kèm theo bài viết có hình ảnh được cho là phần lưng của bé trai với nhiều vùng da đỏ rực, xuất hiện các vết phồng rộp, bong tróc nghi do bỏng. Thông tin sau khi được đăng tải đã nhanh chóng trở thành tâm điểm gây chú ý trong dư luận.

Bài chia sẻ khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Ea Đrăng đã mời những người liên quan lên làm việc. Tờ Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) dẫn nguồn tin từ công an xã Ea Đrăng cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng xác định người tạt nước sôi vào bé trai là mẹ ruột.

Người mẹ cũng khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ việc đã nhờ em này vào rẫy lấy sạc điện thoại. Tuy nhiên, bé trai chở bạn đi chơi tại khu vực rẫy có ao hồ, khiến người mẹ bức xúc, dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát.

Công an xã Ea Đrăng đang xác minh để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.