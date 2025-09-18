Susan Varley, 68 tuổi, đưa cháu trai đến trường lúc 8h sáng ngày 6/2 thì người hàng xóm bên cạnh tên Ina Priestly, 56 tuổi, bất ngờ xông đến và tạt nước sôi từ ấm vào mặt bà.

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy, người phụ nữ lớn tuổi ngã xuống đất, la hét đau đớn khi Priestly quay trở lại nhà.

Susan bị bỏng nặng ở đầu, trán, má trái, tai và gáy. Thị lực của bà đã được cứu nhờ đeo kính. Cháu trai 4 tuổi may mắn tránh được dòng nước nóng do đang kéo mũ áo khoác lên.

Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm

Susan, đến từ Morley, Leeds, North Yorks, Anh, vẫn còn quá yếu để nói chuyện, nhưng con gái bà, Donna, 35 tuổi, cho biết: "Bà ấy từng là một người hòa đồng, giờ bà ấy hầu như không ra ngoài.

Mẹ tôi giờ đây sống phần đời còn lại trong nỗi lo sợ rằng bà ấy sẽ lại bị tấn công, nhưng liệu lần sau có phải là axit hay dao không. Bà ấy vẫn còn ám ảnh về những gì đã xảy ra - bà ấy đã bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần".

Donna nói: "Bà ấy đã từng đe dọa mẹ tôi, phá hoại khu vườn của bà ấy, đóng đinh vào lối đi riêng để lốp xe nổ tung nếu xe chạy qua.

Bà ấy đã đối xử tệ bạc với mẹ tôi suốt 20 năm qua mà chẳng vì lý do gì cả".

Ina đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Leeds vào ngày 10/3, tại đó bà không nhận tội và bị tạm giam.

Phiên tòa xét xử được ấn định vào ngày 5/8, nhưng ngay trong ngày đó - trước khi phiên tòa bắt đầu - bà đã nhận tội.

Ngày 9/9, Ina đã bị Tòa án Hoàng gia Leeds tuyên án lao động công ích 2 năm và phải tuân thủ tối đa 25 hoạt động phục hồi chức năng.

Bà cũng bị phạt phụ phí 114 bảng Anh và lệnh cấm vô thời hạn không được liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp với Susan.