Nóng nhất MXH lúc này chính là bài đăng dài trên trang cá nhân của Thiên An vào chiều 19/1. Cô tiết lộ sai lầm trong quá khứ khi từng mang thai 2 lần vào năm 2020 nhưng đều không giữ được con. Bé Sol chính là con gái thứ 3 của Thiên An và tình cũ Jack.

Bài đăng này lập tức làm “dậy sóng” MXH với hơn 200k lượt tương tác cùng hơn 31 nghìn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Trong đó, mẹ nuôi K-ICM - người quản lý cũ chung của Jack - K-ICM - Thiên An thời còn hoạt động trong công ty ICM Entertainment đã có những bình luận gây chú ý.

Thiên An gây xôn xao với bài đăng hé lộ quá khứ vào hơn 4 năm trước

Cụ thể bên dưới phần bình luận, mẹ nuôi K-ICM cho biết thời điểm Thiên An phá hợp đồng với công ty, cô đã bị kiện ra tòa và bị tòa xử phạt số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, mẹ nuôi K-ICM khẳng định chính bà đã xin phía công ty không lấy số tiền này vì Thiên An nuôi con một mình đã quá khổ cực.

Không chỉ vậy, mẹ nuôi K-ICM còn cho biết còn rất nhiều sự thật động trời khác của người được gọi là “nghệ sĩ” nhưng không đủ can đảm nói ra. Sau cùng, bà gửi lời nhắn đến Thiên An: “Cố gắng nuôi con trưởng thành nha bé”.

Mẹ nuôi K-ICM tiết lộ Thiên An từng bị tòa xử phạt 500 triệu đồng vì phá vỡ hợp đồng nhưng bà và phía công ty đã không nhận số tiền này

Bà cũng cho biết còn nhiều sự thật động trời nhưng không đủ can đảm nói ra

Thiên An sinh năm 1998 và từng ký hợp đồng với công ty ICM Entertainment của K-ICM. Thời điểm hoạt động chung công ty, Thiên An từng góp mặt vào một số MV của Jack và K-ICM như Sóng Gió, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình và Hoa Vô Sắc. Tuy nhiên sau ồn ào của Jack và K-ICM vào cuối năm 2019, Thiên An chính thức rời công ty và làm việc tự do.