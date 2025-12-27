Mẹ nói 2 từ, con gái TỰ TI suốt mấy chục năm, lên truyền hình vẫn cố hỏi 1 câu xót xa

Người ta vẫn nói cha mẹ nhìn con của mình thế nào cũng thấy đẹp. Nhưng vẫn có những bậc phụ huynh lại nhìn con… không thuận mắt.

Gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh một người mẹ gốc Hoa ở Mỹ nhận xét ngoại hình con gái đã khiến ai nấy thực sự sốc. Trong một talkshow tại Mỹ, cô con gái – nay đã trưởng thành – lần đầu tiên thẳng thắn nói với mẹ về diện mạo của mình.

Mẹ luôn miệng chê XẤU XÍ, con gái tự ti

Từ bé đến lớn, trong mắt mẹ, cô luôn là đứa trẻ "xấu xí” khiến cô rất tự ti. Và đến tận bây giờ, điều đó dường như vẫn không hề thay đổi. Nhưng khi bước ra khỏi chiếc “lồng” của chuẩn mực thẩm mỹ đơn điệu, cô gái đã học cách tìm lại sự tự tin ngay từ chính ngoại hình của mình.

Cô hiểu rằng: không phải chỉ có làn da trắng, mắt to, môi nhỏ mới được gọi là đẹp. Trong một nền văn hóa đề cao sự đa dạng thẩm mỹ: làn da ngăm không còn là khuyết điểm mà trở thành biểu tượng của sự quyến rũ và cá tính. Đôi môi dày, cái miệng lớn – từng là điều khiến cô tự ti giờ lại là nét đặc trưng đáng tự hào.

Nhưng điều khiến cô vẫn day dứt là: cô vẫn khao khát được mẹ thừa nhận. Cô nói với mẹ: “Mẹ ơi, ở Mỹ, da ngăm rất đẹp, mẹ có biết không?”. Mẹ cô bán tín bán nghi hỏi lại: “Thật sao?”.

Cô gái khẳng định: “Đúng vậy ạ". Người mẹ mỉm cười có chút giễu cợt: “Thế là con là mỹ nữ rồi nhỉ?”. Cô gái đáp rất bình thản: “Đương nhiên rồi".

Khi nghe con gái tự tin như vậy, người mẹ bĩu môi, không đồng tình, lắc đầu liên tục. Nhìn thấy mẹ bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi, cô chỉ biết cười gượng đầy bất lực. Cô vẫn cố gắng tìm câu trả lời: "Tại sao lúc nào mẹ cũng thấy con xấu?”. Người mẹ nói thẳng: “Từ nhỏ con đã là "đứa bé đen đúa", giống "tên hề" rồi"; “Miệng con lớn, giống… mõm heo".

Trên màn hình, cô gái vẫn giữ nụ cười tươi, dường như đã quen với những lời nhận xét kiểu này suốt mấy chục năm qua. Nhưng người xem lại thấy đắng nghẹn: để có thể cười như hôm nay, cô đã phải nghe bao nhiêu lần câu “con xấu lắm” từ chính mẹ mình?

Những lời nói “vô tình”, nhưng là vết thương thật

Thực tế, so với con trai, các bé gái càng dễ trở thành mục tiêu bị chê bai ngoại hình.

1 nữ diễn viên hài độc thoại nổi tiếng từng nói về nỗi ám ảnh ngoại hình của mình. Người gieo hạt mầm tự ti ấy – chính là mẹ cô. Mẹ cô thường bảo: “Con gái à, phải học cho giỏi. Con gái mà vừa không giỏi lại vừa không đẹp thì… chẳng ra gì". Cô nỗ lực hết sức, đỗ vào Bắc Đại học. Nhưng ngay cả danh tiếng trường top cũng không thể chữa lành nỗi tự ti về diện mạo đã ăn sâu.

May là cuối cùng cô học được cách tự cứu mình: dùng tiếng cười để phản kháng, học cách hòa giải với bản thân.

1 nhà giáo dục từng nói: “Có hàng ngàn cách để khiến một đứa trẻ mất tự trọng, nhưng để xây lại nó là một hành trình dài và khó khăn". Và không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ khi cha mẹ là người đầu tiên chê con “xấu xí”.

Có một video như thế này:

Một cô bé ngồi trước gương trang điểm rất chăm chú. Mẹ cô đứng sau, liên tục châm chọc: “Xấu như ma, còn bày đặt trang điểm". Cô bé đau lòng nhưng đã quá quen, chẳng còn sức phản kháng. Người mẹ thấy con im lặng lại càng nói quá hơn, vừa đẩy con vừa mỉa mai: "Có cố nữa cũng xấu xí". Nhìn gương mặt đứa trẻ vừa nhịn khóc vừa cố gắng tỏ ra bình thường, ai cũng cảm thấy nghẹn thở. Nhưng người mẹ vẫn thản nhiên như thể lời mình nói chẳng có chút sát thương nào.

Trẻ con luôn tin lời bố mẹ, và chúng sẽ biến lời nhận xét đó thành cách nhìn về chính mình. Vậy thử hỏi: đứa trẻ phải đau đớn đến mức nào khi tin rằng trong mắt cha mẹ, mình là “đứa xấu xí”?

Những lời xúc phạm, mỉa mai, chê bai đều âm thầm bóp nghẹt cảm giác giá trị bản thân của trẻ và ảnh hưởng cả đời đến hạnh phúc của chúng. Ngược lại, khích lệ tích cực sẽ là liều thuốc hồi sinh.

Điều cha mẹ nên làm: đừng gắn nhãn “xấu đẹp” lên con, đừng lấy chuẩn mực xã hội đè lên trái tim trẻ, hãy dùng lời nói để trao sức mạnh, không phải dao sắc Hãy nói với con:

- Con không cần giống ai hết.

- Con không cần “đạt chuẩn đẹp”.

- Con chỉ cần là chính con.

Vì: Trẻ tự tin mới hạnh phúc. Trẻ được yêu thương mới dám yêu bản thân.