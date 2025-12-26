Bố quay clip bêu riếu con trai: "Tôi đã làm gì sai mà sinh ra đứa con thế này?", dân mạng phát hiện ngay 1 chi tiết rùng mình!

Mới đây, một người cha đã đăng tải đoạn video than thở về cậu con trai đang ở độ tuổi 17 "ẩm ương". Ở cái tuổi lẽ ra phải miệt mài trên ghế nhà trường, khoác lên mình bộ đồng phục và chuẩn bị cho tương lai, cậu thiếu niên này lại chọn cách bỏ học, ở nhà và sống cuộc đời "ký sinh".

Trong video, cậu bé tóc tai dài thượt che kín cả mắt và tai, ngồi với tư thế uể oải trên giường, dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game, phớt lờ mọi thứ xung quanh. Người cha bất lực cho biết đã giục con đi cắt tóc suốt 3 tháng nay nhưng con nhất quyết không nghe, chỉ biết cắm đầu vào thế giới ảo.

Lời giải đáp nằm ngay trong những chi tiết "rùng mình"

Chứng kiến cảnh con trai trượt dài, người cha thốt lên đầy chua xót: "Tôi đã làm gì sai mà sinh ra đứa con thế này?" . Thế nhưng, câu trả lời thực ra đã hiện hữu ngay trong chính đoạn video đó.

Cư dân mạng tinh ý đã nhanh chóng nhận ra bối cảnh sống của hai cha con: Một căn phòng bừa bộn, bẩn thỉu đến mức khó tin. Quần áo vứt lung tung nơi góc nhà, vỏ hộp cơm thừa không ai dọn dẹp. Đáng chú ý nhất là trên bàn la liệt vỏ chai rượu và bao thuốc lá – những thứ rõ ràng thuộc về người cha.

Không chỉ vậy, âm thanh phát ra trong video là tiếng người cha vừa quay phim vừa ăn uống chép miệng nhồm nhoàm. Tất cả vẽ nên một bức tranh về lối sống buông thả, thiếu nề nếp.

Ông bố quay clip bêu riếu con

"Cha nào con nấy" và sự ngụy biện của người lớn

Dưới phần bình luận, dư luận gần như "quay xe", thay vì chỉ trích đứa trẻ, họ bày tỏ sự ngao ngán với người cha. Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình: "Sống trong môi trường độc hại, cha thì rượu chè bê tha, nhà cửa lôi thôi như thế này mà đòi con phải ngoan ngoãn, ưu tú sao? Em bé này không nhuộm tóc xanh đỏ, không ra đường quậy phá đã là may mắn lắm rồi" .

Gia đình chính là trường học đầu tiên và cha mẹ là những người thầy trọn đời. Khi cha mẹ dành thời gian rảnh để nhậu nhẹt, lướt điện thoại hay sống cẩu thả, con cái sẽ vô thức sao chép lại chính những hành vi đó.

Dân mạng phát hiện ra những chi tiết về cuộc sống của 2 bố con

Họ quay sang chê trách chính người bố

Nhiều phụ huynh thường lấy lý do "nghèo", "bận kiếm tiền" để bao biện cho sự bỏ bê con cái. Nhưng thực tế, sự đồng hành không nhất thiết phải đo bằng tiền. Không có tiền đi du lịch, trượt tuyết, cha mẹ vẫn có thể cùng con chạy bộ, đánh cầu lông hay đơn giản là giữ gìn nhà cửa gọn gàng.

Đứa trẻ không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng cha mẹ hoàn toàn có quyền lựa chọn cách mình sống để làm gương cho con. Đừng để đến khi con cái trở thành bản sao lỗi của chính mình rồi mới thốt lên hai chữ "giá như".