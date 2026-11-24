Khắp tay, chân và đầu của bé Lê Minh Hoàng (3 tuổi, trú thôn Vĩnh Ninh, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) chằng chịt, loang lổ những vết thâm tím. Vết thâm cũ chưa kịp tan thì những vết mới lại xuất hiện. Bé Hoàng nằm trên giường bệnh, chiếc áo được vén lên tận ngực, để lộ cái bụng phình to, căng cứng. Chân, tay gắn kim luồn. Đôi mắt đứa trẻ lúc nào cũng nhăn nhó, ngấn lệ vì những cơn đau hành hạ cơ thể.

Mới 3 tuổi, sự sống của bé Hoàng đã bị đe dọa vì căn bệnh hiểm nghèo.

Gần một năm nay, Hoàng chưa được trở về nhà. Tuổi thơ của em gắn liền với những mũi kim tiêm, những lần truyền hóa chất và những tháng ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện vì căn bệnh ung thư máu dạng tủy cấp.

Chị Bùi Thị Hường (39 tuổi, mẹ của bé Hoàng) cho biết, khi mới chào đời, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, càng lớn, chị càng nhận thấy con phát triển chậm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

"8 tháng tuổi mà con chưa biết lật, chưa biết bò, cũng chưa hóng chuyện, đi ngoài liên tục, da xanh xao, gia đình đưa đến một bệnh viện tư thăm khám nhưng không tìm ra nguyên nhân. Đến tháng thứ 9, khi đưa con vào Huế, bác sĩ phát hiện cháu mắc ung thư máu dạng tủy.

Con đã trải qua 4 đợt điều trị hóa chất, vẫn thường xuyên sốt cao. Mỗi lần sốt, chân, tay, đầu của con lại nổi nhiều khối u, cục, đau nhức. Khi truyền kháng sinh, các khối u, cục xẹp xuống nhưng không mất đi mà để lại hàng trăm vết thâm tím cũ, mới như thế này đây", chị Hường chia sẻ.

Chị Hường khẩn cầu giúp đỡ để có thêm cơ hội níu sự sống cho con.

Do bệnh tật và chậm phát triển, đến 22 tháng tuổi, bé Hoàng mới tập đi. Hiện đã 3 tuổi nhưng bé vẫn chưa biết nói.

Trước đây, chị Hường làm công việc nấu ăn tại một công ty may trên địa bàn xã, với mức lương khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Từ ngày con phát hiện mắc bệnh, chị phải nghỉ việc, theo con vào viện chăm sóc. Mọi chi phí sinh hoạt và điều trị của gia đình trông chờ vào đồng lương khoảng 5-6 triệu đồng/tháng của anh Lê Văn Nhất (45 tuổi, chồng chị Hường) làm công nhân tại nhà máy sắn.

Với mức thu nhập hiện tại, anh Nhất rất khó có thể vừa trang trải sinh hoạt, lo việc học hành cho 2 con lớn, chữa trị cho con trai út.

Những tháng ngày ở bệnh viện, mẹ con chị Hường trông chờ vào các suất cơm từ thiện và sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Thỉnh thoảng, có nhà hảo tâm thương hoàn cảnh cho suất cơm hộp, cái bánh mì, hộp sữa tươi hoặc vài trăm nghìn đồng, giúp mẹ con chị ấm bụng qua ngày và có thêm chút kinh phí bỉm sữa cho con.

"Để có tiền bám trụ bệnh viện suốt hơn 2 năm qua, vợ chồng tôi đã vay mượn hơn 100 triệu đồng rồi. Giờ không biết xoay xở thế nào nữa, nhà cũng chẳng còn gì giá trị để bán nữa rồi.

Mong mọi người thương, giúp đỡ, cho con có thêm cơ hội níu sự sống và bớt đau đớn. Con vừa 3 tuổi, còn cả tuổi thơ và chặng đường dài phía trước", chị Hường nghẹn ngào khẩn cầu.

Bé Hoàng được kết luận mắc bệnh ung thư máu.

Ông Nguyễn Trọng Phú, Trưởng thôn Vĩnh Ninh, xã Quảng Ninh, cho biết từ khi bé Hoàng mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình chị Hường rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Cháu bé phải nằm viện điều trị triền miên, phát sinh nhiều khoản chi phí. Chị Hường phải nghỉ việc để chăm con, kinh tế gia đình chỉ còn trông chờ vào đồng lương công nhân của anh Nhất.

"Địa phương cũng luôn quan tâm, có suất quà nào cũng ưu tiên dành cho cháu Hoàng. Vừa rồi, thôn cũng tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ để gia đình chị Hường có thêm chút kinh phí điều trị cho con.

Chặng đường giành giật sự sống của bé Hoàng vẫn còn rất dài, mọi chi phí lớn nhỏ đều trở thành áp lực cho gia đình. Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, để bé Hoàng có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, níu kéo sự sống cũng như giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình", ông Phú chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho bé Hoàng xin gửi về địa chỉ: chị Bùi Thị Hường (mẹ bé Hoàng), thôn Vĩnh Ninh, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Số tài khoản của chị Bùi Thị Hường (mẹ bé Hoàng): 5311316320, ngân hàng BIDV. Số ĐT: 0838120257.