Ngày 18/11, chị Nguyễn Thị Kim Cúc (mẹ bé An, 32 tuổi, trú tại khu phố An Đôn, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) xúc động chia sẻ, những ngày vừa qua, sau khi bài viết chia sẻ hoàn cảnh của con gái được đăng tải nhận được sự quan tâm của độc giả xa gần.



Ngoài thăm hỏi, động viên, tài khản cá nhân của chị Cúc còn được nhận với tổng số tiền hơn 35 triệu đồng, giúp con gái Nguyễn Khánh An (16 tháng tuổi) điều trị bệnh hiểm nghèo.

"Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý báo và mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong thời điểm khó khăn nhất. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng tôi như được vơi đi một phần gánh nặng.

Tôi sẽ để dành số tiền này để bỉm, sữa và thuốc thang dần cho con trong thời gian sắp tới. Đây sẽ là động lực giúp con có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật", chị Cúc chia sẻ.

Chị Cúc cảm ơn sự sẻ chia, giúp đỡ của độc giả hảo tâm

Chị Cúc là nhân vật trong bài viết "Chạy chữa hiếm muộn suốt 5 năm mới có con, vợ chồng nghèo đau đớn cầu cứu vì con sinh ra mắc bệnh quái ác", được đăng tải vào ngày 10/11/2026.

Sau 5 năm chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng chị Cúc mới có đứa con đầu lòng là bé Khánh An. Thế nhưng, chào đời chưa được bao lâu thì cháu bé phát hiện mắc bệnh Teo đường mật bẩm sinh, phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Sự sống của cháu bé phụ thuộc vào bệnh viện.

Từ ngày sinh con bệnh tật, chị Cúc ở nhà chăm con, ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế trông chờ vào một mình người chồng là anh Nguyễn Ngọc Thọ (32 tuổi, chồng chị Cúc) nhưng không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Để có tiền điều trị hiếm muộn, chạy chữa cho con, vợ chồng chị Cúc đã vay mượn hàng trăm triệu đồng.

Sức khỏe của bé Khánh An ngày càng yếu kèm thêm bệnh xơ gan, u máu khiến cái bụng ngày càng phình to, da vàng, ít ăn, ít ngủ. Lo sợ không có tiền tiếp tục chữa bệnh cho con, lo con gái bỏ cuộc giữa chừng, chị Cúc khẩn cầu sự giúp đỡ.

Hi vọng với tấm lòng của độc giả hảo tâm, bé Khánh An sẽ có thêm động lực chiến đấu số phận, để được sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Gia đình chị Cúc sẽ vơi bớt phần nào gánh nặng trong hành trình giành lại sự sống cho đứa con bất hạnh.