Mẹ Nam Per lên tiếng thừa nhận con trai "toang thật rồi", Lê Bảo vẫn cãi cố "đi đâu?"

Gần đây, trên MXH xuất hiện loạt hình ảnh Lê Bảo và Nam Per được cho là bị tạm giữ ở đồn công an vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hình ảnh được cho là Lê Bảo, Nam Per bị tạm giữ.

Mặc dù chàng "hotboy ảnh thẻ" đã giải thích trên trang cá nhân rằng đó chỉ là cảnh trong bộ phim sắp ra mắt nhưng dân mạng lại tung ra loạt bằng chứng khó chối cãi về việc bị tạm giữ là thật. Đầu tiên là cả 2 bị chụp ảnh tại khung cảnh giống hệt đồn công an, mà ai cũng hiểu một ekip thường khó lòng xin được giấy phép quay phim tại đây. Tiếp nữa, Lê Bảo, Nam Per lại lộ hình ảnh chụp bên bảng thông tin phạm tội khiến tin đồn càng thêm xác thực.

Trong khi dân mạng vẫn đang xôn xao không ngừng thì mới đây, người trong cuộc cũng lên tiếng. Mẹ của Nam Per đã chia sẻ lên trang cá nhân dòng trạng thái khá dài thừa nhận các con đã gặp phải sai lần, vấp ngã và "toang thật rồi 2 chàng trai trẻ!": "Cuộc sống vốn dĩ không hề đơn giản như 2 chàng trai đã nghĩ, để có được thành quả và đi đến thành công thì ắt sẽ mắc phải những sai lầm nhưng nó ở góc độ nào và đến đâu. Mẹ cũng hiểu ra rằng, ai sinh ra thì cũng sẽ mắc phải sai lầm mà thôi!" - Mẹ của Nam Per viết.

Đồng thời bà cũng đưa ra lời động viên đến hai con sau những vấp ngã: "Điều quan trọng mẹ muốn nói ở đây nếu mình biết sai ở chỗ nào thì sửa ở đó. Vì mình biết tương lai của 2 chàng trai còn rất dài và luôn nằm ở phía trước. Bởi vậy sẽ còn gặp rất nhiều những thử thách và chông gai... nên phải học cách chấp nhận và biết vượt qua!"

Mẹ Nam Per lên tiếng cho biết con trai "toang thật rồi". (Ảnh chụp màn hình)

Và trong phần bình luận, mẹ của Nam Per cũng cho biết thêm: "Đây cũng cũng là bài học để cho 2 chàng trai sớm nhận thức ra và truong thành hơn. Còn tôi biết xã hội thời nay, nhất là giới trẻ không thể tránh được những sự cám dỗ bên ngoài, cũng như những cuộc chơi thâu đêm! Cảm ơn tất cả mọi người, những người bạn đã luôn quan tâm và dành tình cảm cũng như lời động viên! Xin cảm ơn tất cả!"

Mẹ Nam Per thừa nhận con trai bị cám dỗ, tham gia những cuộc chơi thâu đêm... (Ảnh chụp màn hình)

Dù không nói thẳng Lê Bảo, Nam Per bị tạm giữ vì tàng trữ chất ma túy nhưng những lời bóng gió "cuộc chơi thâu đêm", "cám dỗ", "vấp ngã", "sai lầm", "toang thật rồi"... của cô P.T.T vào thời điểm này khiến mọi người thấy giống như ngầm thừa nhận tin đồn.

Mẹ Nam Per từng tham gia quay rất nhiều clip cùng con trai và cũng là nhân vật có được nhiều người biết tới trên MXH.

Cô P.T.T là mẹ ruột của Nam Per, từng tham gia không ít video với con trai. Vì thế, cô không phải gương mặt xa lạ với những người hâm mộ cặp đôi Lê Bảo, Nam Per. Trên trang cá nhân cô P.T.T có hơn 36k lượt theo dõi, mỗi bài đăng thu hút từ vài nghìn tới vài chục nghìn lượt like, bình luận.

Về phía Lê Bảo, cách đây ít giờ chàng trai trẻ 2k1 này lại chia sẻ dòng trạng thái đầy mỉa mai: "Đi đâu". Có vẻ hotboy ảnh thẻ vẫn muốn dư luận tin rằng mình bình an vô sự và đang tại ngoại.

Dòng trạng thái đầy mỉa mai của Lê Bảo giữa thời điểm tin đồn bùng nổ. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, ở dưới phần bình luận thì rất đông dân mạng tỏ ra ngờ vực. Một số yêu cầu chàng hotboy Nam Định phải livestream mới tin. Một số khác lại khẳng định facebook của Lê Bảo do công ty quản lý nắm giữ và chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng dư luận.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong khi mẹ của bạn thân đã thừa nhận, còn Lê Bảo vẫn cãi cố. Sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa 2 bên càng khiến niềm tin ít ỏi của người hâm mộ dành cho Lê Bảo, Nam Per gần như chẳng còn. Từ chỗ là tin đồn giờ thì ai cũng tin rồi đấy!

Nguyên văn chia sẻ của mẹ Nam Per: