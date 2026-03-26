MÊ MẨN cơ sở vật chất loạt trường THPT công lập mới toanh, tuyển sinh ngay năm nay ở Hà Nội: Trường nào cũng xịn cỡ này!

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2026 - 2027, thành phố sẽ có thêm 6 trường THPT mới đi vào hoạt động và tuyển sinh lớp 10 từ cuối tháng 5 tới. Cụ thể, khối công lập có 4 trường THPT mới, bao gồm: THPT Hoàng Quán Chi (P.Yên Hòa), THPT Vĩnh Hưng (P.Vĩnh Hưng), THPT Việt Hùng (xã Đông Anh) và THPT Xuân Khanh (P.Sơn Tây). Trong đó, Trường THPT Xuân Khanh được xây dựng thêm cơ sở tại vị trí mới, tăng quy mô tuyển sinh so với trước.

Khối tư thục có 2 trường mới, dự kiến tuyển sinh năm nay gồm THPT Trần Hưng Đạo (P.Vĩnh Tuy) và THPT Edison (xã An Khánh).

Hiện, Sở GD-ĐT Hà Nội chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT này, song ước tính sẽ có thêm hơn 3.000 chỗ học mới cho học sinh, kỳ vọng góp phần giảm áp cho kỳ thi vô cùng căng thẳng vào lớp 10 năm nay.

Nói riêng về các trường THPT công lập mới, được biết, các trường đều có tổng mức đầu tư lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các trường được xây dựng đồng bộ với cơ sở vật chất hiện đại, kiến trúc bắt mắt.

THPT Hoàng Quán Chi

Trường THPT Hoàng Quán Chi nằm trên lô đất A11, Khu quy hoạch K7-1, phường Yên Hoà, cổng chính mở ra phố Nguyễn Như Uyên. Trường rộng 12.800m2, quy mô 4 tầng nổi, 1 tầng hầm. Diện tích xây dựng tầng hầm khoảng 3.510m2; diện tích xây dựng tầng nổi khoảng 9.290m2. Tổng mức đầu tư dự án là 244,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Cơ sở vật chất gồm 15 phòng học cùng các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, phòng âm nhạc, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật... Ngoài ra, khu hiệu bộ có đầy đủ phòng hội đồng giáo viên, phòng hoạt động công đoàn và phòng nghỉ giáo viên.









THPT Việt Hùng

Trường THPT Việt Hùng có địa chỉ tại Thôn Đông, xã Việt Hùng. Ngôi trường đã được khởi công xây dựng vào ngày 16/5/2025. Đây là công trình giáo dục trọng điểm được đầu tư từ nguồn ngân sách huyện Đông Anh (cũ), đồng thời cũng là dự án trường THPT thứ hai do HĐND Thành phố Hà Nội giao UBND huyện Đông Anh (cũ) làm chủ đầu tư, sau Trường THPT Nguyên Khê, hiện đã được đổi tên thành trường THPT Phúc Thịnh và mới có quyết định thành lập.

Dự án Trường THPT Việt Hùng có tổng mức đầu tư khoảng 234,6 tỷ đồng. Theo thông tin từ trang thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hà Nội, công trình THPT Việt Hùng được xây dựng trên khu đất rộng 2,7ha, trong đó diện tích xây dựng là 2,04ha. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Hồng Hà, đại diện cho Liên danh Cổ phần đầu tư xây dựng Cát Hồng, với giá trúng thầu 187,7 tỷ đồng và thời gian thi công 360 ngày.

Ngày hoàn thành dự án trường THPT Việt Hùng dự kiến là ngày 23/4/2026.

Thông tin về ngôi trường

Theo thiết kế, công trình chính gồm 5 đơn nguyên cao 3 tầng với quy mô đầu tư 30 lớp học, 18 phòng bộ môn, đáp ứng nhu cầu học tập của 2.025 học sinh. Dự án được đầu tư xây dựng mới đồng bộ, khoa học, hướng tới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, công trình cũng đáp ứng các tiêu chí trường chất lượng cao theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24-6-2016 của UBND thành phố Hà Nội.

THPT Xuân Khanh

Trường THPT Xuân Khanh được đầu tư xây dựng tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, quy mô xây dựng công trình trường học 45 lớp đạt chuẩn quốc gia, gồm các khối lớp học, lớp học bộ môn, khối hiệu bộ, các phòng chức năng, khối phục vụ học tập cùng với các hạng mục phụ trợ khác như nhà để xe, nhà bảo vệ, sân trường, hàng rào, cổng trường...

Theo thông tin từ chuyên trang Đấu Thầu, dự án có tổng mức đầu tư 297,759 tỷ đồng.

Tổng hợp (Dân Trí, Diễn Đàn Đô thị, VTV1, Đấu Thầu)