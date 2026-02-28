Ngôi trường cấp 3 chuyên hơn 90 năm tuổi đứng sau hành trình học vấn đồ sộ của GS. Nguyễn Thành Vinh

GS. Nguyễn Thành Vinh là cái tên quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình từng theo dõi Đường Lên Đỉnh Olympia hay bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời đầu những năm 2000. Từ thành viên đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế, Á quân Olympia, hành trình của anh sau đó tiếp tục nối dài trong môi trường học thuật quốc tế, nơi anh hiện là giảng viên - nhà nghiên cứu tại Đại học New South Wales (UNSW), Australia.

GS. Nguyễn Thành Vinh

Trước khi ghi dấu ấn trên bản đồ khoa học thế giới, GS. Nguyễn Thành Vinh trưởng thành từ hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam - nơi đặt nền móng quan trọng cho tư duy khoa học và kỷ luật học tập của anh. Ít ai biết rằng, điểm khởi đầu của hành trình ấy là dưới mái trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), ngôi trường chuyên hơn 90 năm tuổi, nổi tiếng với bề dày truyền thống và thành tích ở các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chính môi trường học tập giàu tính cạnh tranh và khát vọng vươn lên tại đây đã góp phần hun đúc nên nền tảng học thuật vững chắc cho chặng đường sau này của GS. Nguyễn Thành Vinh.

Trường THPT chuyên Lam Sơn tiền thân là Collège de Thanh Hóa, được thành lập từ năm 1931, là một trong những cơ sở giáo dục sớm và có ảnh hưởng tại khu vực Bắc Trung Bộ. Đến năm 1950, nhà trường chính thức mang tên Lam Sơn, gợi nhắc cuộc khởi nghĩa lừng danh trong lịch sử dân tộc – biểu tượng của tinh thần quật cường và khát vọng độc lập. Cái tên ấy không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn trở thành tinh thần xuyên suốt trong hành trình phát triển của ngôi trường suốt gần một thế kỷ qua.

Hiện nay, THPT chuyên Lam Sơn khẳng định vị thế là một trong những trường chuyên thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về thành tích đào tạo học sinh giỏi. Hàng nghìn giải thưởng quốc gia, nhiều huy chương quốc tế ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học… đã góp phần tạo nên bảng vàng truyền thống đáng tự hào.

Không ít học sinh của trường giành học bổng tại các đại học danh tiếng trên thế giới, nhiều em đạt điểm số xuất sắc trong các kỳ thi tuyển sinh vào những trường đại học top đầu trong nước.

Song hành với chất lượng chuyên môn, hệ thống cơ sở vật chất của trường cũng được chú trọng nâng cấp theo hướng hiện đại và hội nhập. Các dãy phòng học được trang bị phương tiện giảng dạy tiên tiến; phòng thí nghiệm, phòng chức năng, phòng chuyên gia, phòng truyền thống, thư viện và khu nhà đa năng đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, nghiên cứu và trải nghiệm sáng tạo của học sinh.

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho học sinh ở các huyện xa theo học, trường đã xây dựng khu ký túc xá gồm 50 phòng khép kín khang trang, sạch đẹp, được trang bị đầy đủ tiện nghi như bình nóng lạnh, quạt trần, quạt treo tường… Khu nhà ăn văn minh, đảm bảo vệ sinh, có sức chứa khoảng 350 học sinh, góp phần mang lại môi trường sinh hoạt ổn định và an tâm cho phụ huynh.

Một điểm đáng chú ý khác là chính sách hỗ trợ dành cho học sinh. Tùy theo chế độ chính sách và nơi đăng ký hộ khẩu, học sinh có thể được hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí và chi phí học tập hằng tháng từ 50%, 100% đến 150% mức lương cơ bản. Những em tham gia đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức còn được hỗ trợ kinh phí mua tài liệu, học cụ, trang phục, tiền ăn ở và các khoản chi phí liên quan trong quá trình ôn luyện.

Bên cạnh đó, nhà trường trao học bổng khuyến khích tài năng với mức tương đương ba lần học phí một tháng của học sinh THPT trên địa bàn TP Thanh Hóa. Học bổng được xét cho học sinh có học lực Tốt, hạnh kiểm Giỏi, đáp ứng yêu cầu môn chuyên hoặc đạt giải từ Khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Chính những cơ chế khích lệ thiết thực này đã tạo thêm động lực để học sinh Lam Sơn nỗ lực chinh phục những đỉnh cao học thuật.

Không chỉ là nơi chinh phục tri thức, Lam Sơn còn là không gian để học sinh thỏa sức trải nghiệm và trưởng thành. Đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống và định hướng tư tưởng cho học sinh. Hiện nay, trường có 14 câu lạc bộ hoạt động sôi nổi như Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học LamSonSTEM, Câu lạc bộ Tiếng Anh LamSonEnglishClub, Câu lạc bộ Truyền thông và phát thanh LamSonRadio, Câu lạc bộ báo chí GaLamSon,…