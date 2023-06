Mẹ khóc ngất cầu cứu vì con trai bị điện giật bỏng nặng không tiền cứu chữa

Người dân xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa vụ điện giật khiến cháu Hoan bị bỏng nặng. Sự việc đau lòng xảy ra cách đây gần 1 tháng.



Con trai bị điện giật bỏng nặng, mẹ cầu cứu cộng đồng

Ngày 5/6, chúng tôi về địa phương trên gặp chị Trịnh Thị Hoa, mẹ cháu Hoan, đang dọn dẹp trông coi nhà vì lúc này chồng chị đang ở bệnh viện chăm sóc con trai.

Người phụ nữ đang thai tháng thứ 3 đã không thể cầm nước mắt nói lại sự việc đau lòng xảy ra hôm 12/5.

Chị Hoa cho biết, khoảng 4h chiều, Hoan mở cửa tum lên sân thượng thả diều, trong lúc đang chơi không may chiếc diều vướng vào đường dây điện cao thế lơ lửng trước nhà, do không hiểu biết, Hoan dùng cây inox kều chiếc diều xuống, không may chạm vào đường dây khiến cậu bé bị điện giật bắn tung trên mái nhà.



Đường dây điện cao thế chỉ cách mái nhà cháu Hoan một khoảng cách ngắn

"Nghe thấy hàng xóm thông báo, tôi chạy lên sân thượng thì thấy con đang nằm trên mái tôn, quần áo cháy đen thui, ngay lúc đó tôi hô hào mọi người lên cứu, bố cháu thấy vậy chân tay bủn rủn đến nỗi không thể bước lên mấy bậc cầu thang, người dân phải dìu anh lên, nhìn thấy con anh cũng ngất", chị Hoa đau xót kể, cháu Hoan được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.

Hy vọng mong manh

Người nhà bệnh nhân cho biết, khi đến Viện Bỏng Quốc gia, cháu Hoan được chuyển vào phòng điều trị Hồi sức cấp cứu. Ngoài đơn thuốc theo bảo hiểm, bệnh nhân phải dùng đến nhiều loại bên ngoài mới đáp ứng do bị bỏng quá nặng.

Theo chị Hoa, liên tục trong những ngày đầu chị luôn nhận được thông báo từ chồng vay mượn để tạm ứng tiền thuốc thang điều trị cho con trai. Hoàn cảnh hai bên gia đình đều khó khăn, không có chỗ nào nương tựa. Tinh trạng sức khỏe con trai rất nghiêm trọng nhưng vẫn còn cơ hội cứu chữa. Tuy nhiên cho phí mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng.

Liên tục phải tạm ứng, gia đình cháu Hoan đã cạn kiệt mọi nguồn kinh tế

"Chồng tôi là lao động chính trong gia đình (sửa chữa máy bơm, đồ điện) nuôi 3 đứa con. Con trai thứ hai là cháu Hoan bị thế này, anh ấy phải ở viện chăm sóc nên không thể làm được gì hơn, tôi tha thiết mong mọi người giúp đỡ", người mẹ trẻ khóc cạn nước mắt.

Ông Phạm Văn Quang (xóm trưởng xóm 4 xã Cồn Thoi) cho biết: "Kể từ hôm cháu Hoan đi bệnh viện, sau 3 lần đến tận nhà, xem xét thật kỹ lưỡng tôi thấy không còn một chỗ nào bấu víu. Tất cả những chỗ nào vay được thì bố mẹ bệnh nhân đã vay mượn, kể cả tín dụng cũng như tín chấp đều nhờ tôi đứng ra hỏi vay nhưng không đủ điều kiện, tôi xin ý kiến các cấp chính quyền tìm cách hỗ trợ".

Còn ông Trần Thanh Quang (chủ tịch Mặt trận xã Cồn Thoi) cũng chia sẻ, ngay sau khi nhận được báo cáo, các tổ chức xã hội, đoàn thể trong đó có cả hội đồng hương xa quê…cũng chung tay giúp đỡ nhưng số tiền không thấm vào đâu.

"Hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân vô cùng khó khăn, khi chưa xảy ra sự việc đau lòng, anh chị này (bố mẹ bệnh nhân) lao động chỉ đủ nuôi 3 đứa con, có thời gian còn túng thiếu không đủ ăn. Mới đây chị Hoa lại có thêm đứa thứ tư, hiện tại đang mang thai tháng thứ 3 rồi. Chúng tôi cũng mong mọi người bớt chút, giúp được bằng nào cũng quý", chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Cồn Thoi, xót xa.

Ông Phạm Văn Quang (xóm trưởng xóm 4 xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) chia sẻ về hoàn cảnh bệnh nhân.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu bé liên hệ anh Phạm Văn Hóa (bố đẻ cháu Hoan). Số điện thoại: 0984467432 Số tài khoản ngân hàng Agribank (chi nhánh Kim Sơn, Ninh Bình): 331 2205 095 514. Chủ tài khoản Phạm Văn Hóa.



Đã trải qua 2 lần phẫu thuật

Theo thông tin tìm hiểu của PV, các bác sĩ cho biết, cháu Hoan bị bỏng nặng nhập viện đến nay đã được gần 1 tháng, tổn thương phần mềm toàn thân 35 % và độ sâu 25%, đã trải qua 2 lần mổ. Cháu Hoan sẽ phải qua 3 lần mổ nữa, dự kiến bệnh nhân cũng còn các di chứng và những lần tiểu phẫu sau này chưa thể nói trước được.

Ngoài thuốc bảo hiểm, cháu Hoan phải dùng đến một số loại thuốc khác để đáp ứng tốt hơn, vấn đề này bác sĩ đã giải thích cho gia đình vì quy định, hiện tại mỗi ngày gia đình phải chi hàng chục triệu đồng.