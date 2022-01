Mẹ Honey Lee gọi con gái là "lợn", hé lộ ảnh thời cấp ba thừa cân của Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc

Trong chương trình “Star Documentary My Way", mẹ Honey Lee đã chia sẻ một bức ảnh gia đình được chụp để ăn mừng chiến thắng của con gái tại Hoa hậu Hàn Quốc.

Mẹ Honey Lee tiết lộ rằng: "Nhà tôi là một gia đình hơi giống lợn (nghĩa là cả gia đình đều không có ngoại hình hấp dẫn), vì vậy thật ngạc nhiên khi một Hoa hậu Hàn Quốc xuất hiện trong đó". Tại cuộc thi Hoa hậu năm 2007, Honey Lee từng nói rằng: "Mẹ là người dẫn dắt tôi thành công tại cuộc thi. Tôi thử hanbok nhiều lần hơn mặc váy. Tôi đã tập múa trống Hàn Quốc và suy nghĩ cách làm cho hanbok trông đẹp hơn".

Trong chương trình "My Little Old Boy", Honey Lee chia sẻ: "Tôi sẽ không có được thể trạng tốt nếu không tập thể dục. Đó là lý do tại sao tôi luôn tập thể dục hai giờ mỗi ngày. Tôi thuộc tuýp người rất thèm ăn". Honey Lee cho biết cô thường nặng 50 - 58kg và có thể quản lý cân nặng ổn định.

Honey Lee (nghệ danh khác là Lee Ha Nee) sinh năm 1983. Cô tốt nghiệp loại ưu của Đại học Quốc gia Seoul, đồng thời sở hữu bằng tiến sĩ về âm nhạc. Honey Lee đang đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Gimhae City Gayageum.

Ban đầu, Honey Lee từng là thực tập sinh tại công ty giải trí YG trong một năm. Thậm chí, cô suýt trở thành một mảnh ghép của 2NE1. Tuy nhiên, Honey Lee đã bỏ lỡ cơ hội khi quyết định tham gia vào đấu trường nhan sắc.





Cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc vào năm 2006, xuất sắc giành vị trí Á hậu 3 tại Miss Universe 2007. Honey Lee cũng là người chiến thắng cuộc bình chọn nhan sắc giữa các Hoa hậu toàn cầu - Miss Grand Slam (Hoa hậu của các hoa hậu, Nữ hoàng sắc đẹp thế giới).





https://afamily.vn/me-honey-lee-goi-con-gai-la-lon-he-lo-anh-thoi-cap-ba-thua-can-cua-hoa-hau-dep-nhat-han-quoc-20220125144900766.chn