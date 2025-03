2 loại "thần dược" dưỡng nhan được Song Hye Kyo - Han Ga In ưu tiên sử dụng, dễ tìm dễ sử dụng

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp tự nhiên nổi tiếng nhất nhìn showbiz Hàn, chắc chắn khán giả sẽ nghĩ ngay tới Song Hye Kyo hay Han Ga In.

Không chỉ có vẻ ngoài tự nhiên, Song Hye Kyo và Han Ga In còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi giữ gìn được nhan sắc trẻ trung cùng làn da căng mịn dù đã ở tuổi 43. Bên cạnh việc thường xuyên tới gặp bác sĩ da liễu hay các trung tâm spa, Song Hye Kyo và Han Ga In cũng có những bí quyết chăm sóc da riêng.

Song Hye Kyo và Han Ga In đều có bí quyết riêng trong việc chăm sóc da

Han Ga In uống 1 thứ nước mỗi buổi sáng

Mới đây, khi xuất hiện trong tập mới nhất phát sóng trên kênh Youtube cá nhân, Han Ga In đã công khai bí quyết chăm sóc da của mình. Trong video, Han Ga In cùng các con đến một khu nghỉ dưỡng dành cho trẻ em ở Daebudo. Sau khi dùng bữa tối với món ăn đặt sẵn, Han Ga In đã chào đón ekip sản xuất vào lúc 8 giờ sáng hôm sau.

Nói về thói quen buổi sáng, Han Ga In cho biết: "Tôi là người dậy rất sớm. Tôi thường thức dậy lúc 6 giờ sáng. Các con tôi cũng dậy lúc 6 giờ, muộn nhất là 6 giờ 30 phút". Trên thực tế, các con của Han Ga In đã thức dậy lúc 6 giờ và cùng nhau đọc sách. Khi được ekip sản xuất hỏi về cách rửa mặt buổi sáng, Han Ga In tiết lộ: "Tôi chỉ rửa mặt bằng nước vào buổi sáng".

Han Ga In cho biết, cô sẽ uống 1 ly dầu ô liu vào mỗi buổi sáng

Cô giải thích: "Vì tôi đã tắm rửa sạch sẽ vào buổi tối và da tôi thuộc loại da khô nên không cần dùng sữa rửa mặt. Tôi nghĩ tốt nhất là giữ mọi thứ càng đơn giản càng tốt. Tôi chỉ dùng toner và kem dưỡng cơ bản, còn các sản phẩm đặc trị chỉ dùng vào buổi tối".

Về cách chăm sóc da ban ngày, Han Ga In nói: "Ban ngày tôi dùng BB cream và kem chống nắng". Đặc biệt, Han Ga In còn tiết lộ về thói quen là uống dầu ô liu mỗi sáng: "Trước đây tôi cũng đã uống dầu ô liu nhưng vì nó hơi đắng nên tôi uống một ly dầu ô liu rồi uống thêm nước".

Lợi ích của việc sử dụng dầu ô liu: Mỗi buổi sáng, bạn có thể uống từ 1 - 3 thìa dầu ô liu. Bởi dầu ô liu là một loại thực phẩm không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trong chế độ ăn uống, mà còn rất tốt cho làn da… Dầu ô liu rất giàu vitamin, chất chống oxy hóa và giúp cải thiện độ ẩm cho da, chống lão hóa và giảm tác hại của ánh nắng mặt trời.

Song Hye Kyo chăm sóc da bằng 1 thứ đồ uống thông dụng

Năm ngoái khi xuất hiện trên tạp chí "Ella Korea", Song Hye Kyo cũng bật mí về bí quyết chăm sóc da hàng ngày của bản thân. Cụ thể, Song Hye Kyo cho biết: "Việc lão hóa là điều tự nhiên, nhưng vì tính chất công việc đặc thù, thường xuất hiện trước ống kính hay công chúng, nên tôi cố gắng hết sức để làm chậm quá trình lão hóa trong khả năng của mình".

Song Hye Kyo tiết lộ, yếu tố quan trọng nhất trong việc chăm sóc da chính là làm sạch: "Trang điểm rất quan trọng, nhưng tẩy trang còn quan trọng hơn. Có những lúc mệt mỏi quá, tôi ngủ quên trên ghế sofa mà chưa tẩy trang. Và chắc chắn là da tôi sẽ xấu đi vào ngày hôm sau. Tôi tẩy trang như mọi phụ nữ khác, cố gắng rửa mặt thật sạch cho đến khi không còn cảm giác nhờn rít của sữa rửa mặt".

Song Hye Kyo sử dụng sữa ấm để rửa mặt, giúp da mềm mại, mịn màng

Người đẹp 43 tuổi từng chia sẻ về bí quyết sử dụng sữa ấm để rửa mặt. Theo Song Hye Kyo, sử dụng sữa ấm để rửa mặt là bước cuối cùng trong quy trình làm sạch của cô. Song Hye Kyo thường làm ấm sữa rồi thoa lên mặt, massage nhẹ nhàng.

Sữa rất tốt cho da vì chứa nhiều alpha hydroxy acid và khoáng chất giúp loại bỏ tế bào chết và cung cấp dưỡng chất cho da. Sữa không chỉ giúp da mềm mại, mịn màng mà còn tăng cường sức đề kháng cho da.