Sau đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng tối 7/11, Nguyễn Yến Trang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh nhan sắc, học vấn và hành trình chinh phục vương miện của cô gái sinh năm 2006, những chia sẻ của mẹ tân hoa hậu với truyền thông cũng hé lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống đời thường của người đẹp.

Đáng chú ý, khi được hỏi về chuyện tình cảm của con gái, mẹ Yến Trang tiết lộ: "Yến Trang thì đến bây giờ vẫn chưa có người yêu. Đến bây giờ vẫn chưa giới thiệu với bố mẹ mối tình đầu gì luôn".

Không chỉ nói về chuyện yêu đương, mẹ tân hoa hậu còn chia sẻ về tính cách của con gái, ước mơ trở thành hoa hậu từ nhỏ và những áp lực mà Yến Trang từng trải qua trong quá trình dự thi.

20 tuổi chưa có người yêu, mẹ tôn trọng mọi lựa chọn của con gái

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông sau đêm chung kết, mẹ Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi liệu con gái đã có người yêu hay chưa. Câu trả lời của chị khá thẳng thắn: Đến thời điểm hiện tại, Yến Trang vẫn chưa có người yêu và cũng chưa từng giới thiệu mối tình đầu với bố mẹ.

Mẹ Hoa hậu Yến Trang chia sẻ chuyện tình cảm của con gái. Video: Pa Dun

Khi được hỏi gia đình có đặt ra yêu cầu nào đối với người yêu tương lai của tân hoa hậu hay không, mẹ cô cho biết đây là chuyện riêng của con gái. Chị khẳng định: "Bất cứ Yến Trang chọn bạn đời như thế nào thì mẹ luôn tôn trọng quyết định của con".

Quan điểm này cũng được mẹ Yến Trang nhắc lại khi nói về con đường sự nghiệp sau đăng quang. Hiện tại, người đẹp đang là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, nếu sau này con gái không tiếp tục theo đuổi nghề giáo mà lựa chọn hoạt động trong lĩnh vực giải trí, gia đình vẫn tôn trọng.

Mẹ Yến Trang chia sẻ rằng con gái đã tròn 20 tuổi, đủ nhận thức để quyết định tương lai và con đường mình muốn theo đuổi. Chị tin tưởng vào tính kỷ luật của con gái, bởi trong sinh hoạt thường ngày, Yến Trang luôn nghiêm túc với những điều bản thân đã đặt ra.

Dẫu vậy, khi được hỏi có lo lắng trước những cám dỗ và trách nhiệm đi kèm danh hiệu hoa hậu hay không, mẹ người đẹp thừa nhận bản thân cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, chị vẫn tin con gái sẽ hoàn thành tốt những trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ.

Ở nhà nhút nhát, dịu hiền nhưng từ nhỏ đã nuôi ước mơ làm hoa hậu

Một trong những tiết lộ thú vị khác là tính cách của Nguyễn Yến Trang khi ở nhà. Trái với hình ảnh tự tin trên sân khấu chung kết, theo lời mẹ, tân hoa hậu vốn là một cô gái khá nhút nhát.

"Từ xưa, Yến Trang luôn là một cô gái rất dịu hiền, nhẹ nhàng và có thể nói là nhút nhát", mẹ người đẹp chia sẻ.

Chính vì vậy, gia đình cảm nhận rõ sự thay đổi của Yến Trang sau quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Qua những buổi tập luyện, hoạt động tập thể và trải nghiệm tại nhiều vùng miền, cô đã có cơ hội rèn giũa bản thân, học hỏi thêm nhiều điều và trưởng thành hơn.

Đặc biệt, ước mơ trở thành hoa hậu không phải chỉ xuất hiện khi Yến Trang bước sang tuổi 20. Theo lời mẹ, từ nhỏ cô đã được người thân nhận xét có vóc dáng đẹp. Mọi người trong gia đình thường trêu rằng sau này Yến Trang nhất định sẽ đi thi hoa hậu. Những lời nói vui ấy dần trở thành sự động viên, góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích các cuộc thi sắc đẹp của cô.

Khi Yến Trang quyết định đăng ký dự thi, gia đình luôn ủng hộ, nhưng không đặt kỳ vọng rằng cô sẽ giành được danh hiệu cao nhất. Mẹ tân hoa hậu cho biết bản thân thực sự bất ngờ với kết quả chung cuộc. Dù biết con gái đã nuôi dưỡng ước mơ này từ lâu, chị vẫn không nghĩ Yến Trang có thể chinh phục được vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước khi bước vào cuộc thi, Yến Trang cũng không chỉ chuẩn bị bằng sự hào hứng. Theo quan sát của mẹ, ngay từ vòng sơ khảo, cô đã lên kế hoạch tập luyện kỹ lưỡng, khoa học và thể hiện quyết tâm làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Điều khiến gia đình tự hào là cách Yến Trang nhìn nhận chiến thắng. Cô từng chia sẻ với mẹ rằng bản thân chưa nghĩ đến việc nhất định phải trở thành hoa hậu hay á hậu. Với cô, chiến thắng đầu tiên và quan trọng nhất chính là vượt qua bản thân, trở nên tự tin hơn so với trước đây.

Mẹ từng là cô giáo của Yến Trang, gia đình có truyền thống làm nghề sư phạm

Bên cạnh chuyện tình cảm và ước mơ sắc đẹp, xuất thân gia đình của tân hoa hậu cũng có những chi tiết đáng chú ý.

Theo lời mẹ, gia đình Yến Trang có truyền thống làm nghề giáo. Ông nội cô là thầy giáo, còn mẹ hiện công tác tại Trường THCS Yên Hòa, Hà Nội. Đặc biệt, đây cũng chính là ngôi trường Yến Trang từng theo học trong những năm cấp hai. Mẹ tân hoa hậu tiết lộ chị từng trực tiếp dạy con gái khi Yến Trang còn là học sinh của Trường THCS Yên Hòa.

Truyền thống gia đình phần nào ảnh hưởng đến định hướng học tập của Yến Trang. Cô lựa chọn ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và hiện đang là sinh viên năm thứ ba. Theo chia sẻ của mẹ, gia đình từng hướng đến tương lai Yến Trang trở thành một giáo viên tiểu học, tiếp nối truyền thống nghề giáo của ông bà, cha mẹ.

Tuy nhiên, việc con gái đăng quang hoa hậu đã mở ra thêm một hướng đi mới. Trước câu hỏi liệu gia đình có muốn Yến Trang tiếp tục theo nghề giáo hay chuyển sang hoạt động giải trí, mẹ cô không đưa ra yêu cầu bắt buộc. Chị cho rằng ở tuổi 20, con gái đã có thể tự lựa chọn và chịu trách nhiệm với những quyết định liên quan đến tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn, mẹ Yến Trang cũng không giấu việc con gái từng chịu nhiều áp lực khi tham gia cuộc thi. Yến Trang đã tâm sự với gia đình rằng cường độ tập luyện khá nặng, khác xa nhịp sinh hoạt thoải mái khi ở nhà. Việc phải thích nghi với lịch trình mới khiến cô có những thời điểm căng thẳng.

Trước những chia sẻ ấy, gia đình luôn động viên Yến Trang tiếp tục cố gắng. Mẹ cô quan niệm rằng những thành quả đáng quý đều cần được đánh đổi bằng công sức và sự kiên trì. Chính vì vậy, thay vì quá lo lắng, chị khích lệ con gái nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ.

Khi được hỏi điều đầu tiên muốn nói với Yến Trang sau khoảnh khắc đăng quang, mẹ tân hoa hậu xúc động cho biết nếu được gặp con ngay lúc đó, chị sẽ ôm và chúc mừng con gái. "Phần thưởng này rất xứng đáng với con, vì con đã nuôi dưỡng giấc mơ và giấc mơ của con đã trở thành hiện thực ngày hôm nay", mẹ Yến Trang chia sẻ.

Với gia đình, chiến thắng của Nguyễn Yến Trang không chỉ là chiếc vương miện hay danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026, mà còn là kết quả của một hành trình dài từ cô bé dịu dàng, nhút nhát đến người đẹp đủ tự tin bước lên sân khấu lớn và chinh phục ước mơ.

Sau đăng quang, tân hoa hậu sẽ bước vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội và trách nhiệm. Còn với mẹ, điều quan trọng nhất vẫn là con gái được tự quyết định tương lai, sống có kỷ luật và tiếp tục trưởng thành trên con đường mình lựa chọn.