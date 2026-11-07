Tối 7/11, đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Sau hành trình tranh tài của 25 thí sinh, người đẹp Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội chính thức được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chiến thắng của Nguyễn Yến Trang nhanh chóng đưa cô trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, tân hoa hậu sinh năm 2006, đang theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ thủ đô Hà Nội. Ở tuổi 20, cô ghi dấu ấn đáng nhớ khi giành được vương miện tại một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời của Việt Nam.

Đáng chú ý, người đẹp hiện theo học ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Thông tin này khiến hành trình của Yến Trang thêm phần thú vị khi cô vừa là một sinh viên đang theo đuổi lĩnh vực sư phạm, vừa bước vào vai trò đại diện nhan sắc tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Từ giảng đường đại học đến sân khấu chung kết quy mô lớn, Yến Trang đã trải qua hành trình nhiều tháng đồng hành cùng các thí sinh. Trong khuôn khổ cuộc thi, các người đẹp được rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử, đồng thời tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử và cộng đồng.

Tại Hải Phòng, các thí sinh còn có dịp dâng hương tại Bến tàu không số K15, tham gia hoạt động tri ân người có công, thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường biển. Những hoạt động này cũng thể hiện định hướng của Hoa hậu Việt Nam 2026 khi lựa chọn người đẹp dựa trên bốn tiêu chí: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Vượt qua 24 người đẹp để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

Trước khi đăng quang, Nguyễn Yến Trang đã lần lượt ghi tên mình vào Top 15, Top 10 và Top 5 chung cuộc. Trong đêm thi quyết định, cô cùng những thí sinh xuất sắc nhất trải qua các vòng trình diễn để chinh phục hội đồng giám khảo.

Chung kết năm nay được tổ chức với chủ đề Miền Hương Sắc, trên sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000 m², lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và hình tượng chiếc lá. Không gian trình diễn được thiết kế với những đường cong mềm mại, tượng trưng cho hành trình trưởng thành của các cô gái.

Các thí sinh lần lượt thể hiện bản thân qua phần thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử. Đặc biệt, những câu hỏi ứng xử được xây dựng từ các vấn đề gần gũi với đời sống đương đại như công nghệ, mạng xã hội, bản sắc văn hóa và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Vượt qua các vòng thi, Nguyễn Yến Trang chính thức trở thành chủ nhân chiếc vương miện mang tên Ngọc Liên Diệu Nhật, được lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương. Tân hoa hậu cũng nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng theo cơ cấu giải thưởng của ban tổ chức.

Hành trình mới của cô gái 20 tuổi

Đăng quang ở tuổi 20, Nguyễn Yến Trang bước vào một chặng đường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm trách nhiệm. Từ một nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học, cô trở thành gương mặt đại diện cho những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới.

Theo định hướng của cuộc thi, chiếc vương miện không chỉ ghi nhận nhan sắc mà còn đặt ra kỳ vọng về tri thức, lòng nhân ái và những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đây cũng sẽ là những yếu tố được quan tâm trong hành trình sau đăng quang của tân hoa hậu.

Chiến thắng tại Hải Phòng là dấu mốc đặc biệt đối với Nguyễn Yến Trang. Với tuổi đời còn trẻ và hành trình phía trước rộng mở, tân Hoa hậu Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, phát huy thế mạnh và tạo dựng dấu ấn riêng trong nhiệm kỳ.