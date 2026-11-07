Đây chính là hoa hậu viral nhất mạng xã hội thời gian gần đây, đăng quang 24 năm mà nhan sắc vẫn đỉnh cao

Tối 7/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, á hậu nổi tiếng, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý trên thảm đỏ. Sau 24 năm đăng quang, người đẹp vẫn giữ được diện mạo trẻ trung cùng phong thái thanh lịch.

Xuất hiện tại sự kiện, Mai Phương lựa chọn thiết kế đầm dạ hội màu đỏ rượu vang với kiểu dáng trễ vai, phần thân trên ôm sát và chân váy xòe rộng. Thiết kế có phom dáng khá cầu kỳ, đặc biệt là những đường cong tạo khối ở hai bên hông, giúp tôn lên vòng eo thon gọn của nàng hậu. Cô kết hợp cùng kiểu tóc búi cao gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng và lựa chọn phụ kiện tiết chế.

Nhan sắc Hoa hậu Mai Phương sau 24 năm đăng quang gây chú ý

Điều khiến Mai Phương nổi bật không chỉ nằm ở bộ váy dạ hội mà còn là vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 41. Qua những hình ảnh tại thảm đỏ, có thể thấy người đẹp vẫn giữ được gương mặt thanh tú, làn da rạng rỡ và vóc dáng cân đối. Những đường nét mềm mại cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến cô vẫn mang vẻ đẹp ngọt ngào từng ghi dấu ấn với khán giả nhiều năm trước.

Đặc biệt, Mai Phương thể hiện sự tự tin khi tạo dáng trước ống kính. Người đẹp thoải mái tương tác với máy quay, lựa chọn những góc đứng làm nổi bật thiết kế váy và duy trì phong thái điềm đạm. So với hình ảnh một cô nữ sinh đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 17, Mai Phương hiện tại mang vẻ đẹp trưởng thành, đằm thắm nhưng không kém phần cuốn hút.

Việc nàng hậu xuất hiện tại chung kết năm nay càng có ý nghĩa khi sự kiện được tổ chức ngay tại Hải Phòng, quê hương của cô.

Nàng hậu kín tiếng bậc nhất Hoa hậu Việt Nam

Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi, lúc đó đang là học sinh chuyên Lý của Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Sau đăng quang, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới và lọt vào Top 20 chung cuộc.

Khác với nhiều hoa hậu lựa chọn hoạt động nghệ thuật, Mai Phương theo đuổi con đường học tập, từng du học tại Anh trước khi trở về quê nhà làm việc. Cô kết hôn, có hai con trai và duy trì cuộc sống khá kín tiếng, ít tham gia các hoạt động giải trí.

Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, mỗi lần góp mặt tại sự kiện sắc đẹp hoặc thực hiện bộ ảnh thời trang, Mai Phương vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc bền bỉ theo thời gian. Trước đó, vào tháng 4/2025, người đẹp từng tái xuất trong một bộ ảnh áo dài, gây chú ý với diện mạo trẻ trung sau hơn hai thập kỷ đăng quang.

Lần xuất hiện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của nàng hậu quê Hải Phòng. Không cần phong cách quá táo bạo, Mai Phương vẫn nổi bật nhờ vẻ đẹp nền nã, thần thái tự tin cùng lựa chọn trang phục phù hợp.

Sau 24 năm kể từ khoảnh khắc đội vương miện, Hoa hậu Việt Nam 2002 vẫn giữ được nét duyên dáng riêng, khiến màn tái xuất trên thảm đỏ lần này trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý của đêm chung kết.